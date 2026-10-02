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聯合報黑白集／波音壓力山大，台灣更不安

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/台灣' rel='台灣' data-rel='/2/138092' class='tag'><strong>台灣</strong></a>向美採購F-16C/D Block70戰機首架出廠的6831號機，被網友目擊日前飛抵德州沃斯堡機場，國防部表示，F-16戰機預計今天飛抵台灣。 圖／IDF經國號粉專提供
台灣向美採購F-16C/D Block70戰機首架出廠的6831號機，被網友目擊日前飛抵德州沃斯堡機場，國防部表示，F-16戰機預計今天飛抵台灣。 圖／IDF經國號粉專提供

去年三月，川普宣布將美軍第六代戰鬥機命名為F-47，由波音拿下合約。一年半後，美國五角大樓公告，第六代艦載機F/A-XX合約給了波音。

波音海空一手包，看似風光，卻沒本錢高興。大陸兩款六代機殲-36與殲-50已試飛快兩年，美國將首度在落後下極力追趕，波音壓力山大。美「戰區」網站稱，波音定下激進時間表，F-47二○二八年首飛，二○三○年代初期量產。這顯是為追趕中國，F/A-XX進度只會更晚。

台灣採購的F-16V交機延宕多年，首批兩架八月飛抵夏威夷後即裹足不前，顯然北京干預奏效，直到今天才可能飛來台交付。對此，防長顧立雄已要求洛馬以非現金補償。

問題是，就算洛馬依最新承諾，於二○二八年將剩下的六十四架飛機全數交付，它們的壽命周期面對的將是恐怖的陸方六代機。這種代差，比八○年代國軍還在飛F104時，不幸碰上蘇-27那樣氣動優異的全新四代機，還要絕望。六代機的全向隱身，加上ＡＩ戰場演算法與無人蜂群體系，將是F-16V難以跨越的硬傷。

賴清德恐沒有想過，老美在軍事上有落後中國的一天。F-47至今神龍見首不見尾，其性能未必能敵殲-36。賴政府若繼續務虛，不論F-16V能不能打，只怕連飛官都找不到了！

社論 黑白集 波音 台灣 F-16V 殲-50 共軍 賴清德 軍售

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