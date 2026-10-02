聯合報黑白集／波音壓力山大，台灣更不安

國立清華大學校長高為元，最近因誠信問題引發軒然大波。他在第二任新任期剛開始的第三天，即赴美參加另一所大學校長的遴選，但未獲錄取。此事被揭發之後，校園震驚，社會譁然。高為元的解釋是，自己只是出於「好奇心」而赴美面試，承認「對東西職場文化差異了解不足」，為此致歉。但外界尤其是清華校友圈顯然不接受如此輕描淡寫的推詞。最近以梁賡義為首的十四位中研院院士發起連署，公開呼籲高為元主動辭職引退，以維護校譽。此事若無妥善處理，恐怕餘波難平，讓清華師生深受衝擊。

2026-10-02 00:51