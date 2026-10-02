聯合報社論／清華大學的歹戲，萬勿累及師生和校譽

清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。 聯合報系資料照

國立清華大學校長高為元，最近因誠信問題引發軒然大波。他在第二任新任期剛開始的第三天，即赴美參加另一所大學校長的遴選，但未獲錄取。此事被揭發之後，校園震驚，社會譁然。高為元的解釋是，自己只是出於「好奇心」而赴美面試，承認「對東西職場文化差異了解不足」，為此致歉。但外界尤其是清華校友圈顯然不接受如此輕描淡寫的推詞。最近以梁賡義為首的十四位中研院院士發起連署，公開呼籲高為元主動辭職引退，以維護校譽。此事若無妥善處理，恐怕餘波難平，讓清華師生深受衝擊。

檢視事件的發展，高為元的處理確實極不恰當。他辯稱自己因「好奇心」而赴美面試，可見其心態上，顯將夏威夷大學一所分校校長看得比清華還高大，不僅自貶身價，也對清華的優良傳統及光榮校譽缺乏尊重。尤其，剛剛接任三天，又突生異心，暴露他個人誠信嚴重不足。外界將此形容為，「結婚三天就參加相親」、「美國面試沒過，才回清大」，在在反映了社會大眾的不良觀感。其後，高為元又無厘頭地說要捐出一個月薪水，試圖以不相干的作為殺出重圍，再度讓人留下輕率的印象。

大學雖依法自治，但清大是一所「國立」大學，其預算來自國家，依法受教育部監督，當然有它的「公共性」。換言之，清大校長的適任與否，絕非只是清大的「家務事」。正因如此，校長遴選委員會成員必須包括「校友與社會公正人士」，所以此事也不應如某些人所言，應由清華「關起門來解決」即可。此次連署呼籲高為元引退的中研院院士，均為清華大學的校友和教授；而發起人梁賡義，更是當初清華遴選委員會召集人及高為元的推薦者，他應該是覺得事態發展已「有違初衷」，希望藉此補正。

有些人認為，高為元赴美應徵覓職，是因為清大校長「薪水過低」；這點，恐怕是轉移焦點的遁詞。網上所謂「大學校長年薪僅兩百餘萬」，是指「專職校長」，而非「特聘教授兼校長」。高為元是清大生命科學院教授，其薪水有兩個來源：一是該院特聘或講座教授的薪資，二是校長的主管職務加給；前者的薪資理論上沒有上限，是可以「開國際標」的。若高為元認為薪水太低，大可在申請第二任時列為續任條件；但如果他事前沒提出，續聘後卻又「看碗外」高薪，顯然是不恰當的。

此外，也有人為高為元「騎驢找馬」的行為辯解，說「這在國外職場很正常」，這也是混淆視聽之詞。若是一般員工，在甲公司任職而向乙公司投遞履歷，當然是正常之舉；但校長絕非一般員工。何況，任何職場都有其倫理底線及誠信，包括做人做事的基本道理。已婚者可以離婚再婚，但大概没有哪個社會能苟同「結婚三天就去相親」。一個大學校長如此作法，要向學生展示什麼誠信和倫理？

對於十四位清大校友院士的聯署呼籲，若干清大教授將之解讀為施壓，並鼓動高為元絕不依從。如此作法，似乎把「一個人的爭議」，扭曲成「校園立場衝突」的政治鬥爭。事實上，檢視中華民國高教發展歷史，從未曾有過十幾位院士聯名要求大學校長下台之例。這些院士信中的字裡行間，都流露出對清華大學的關心與愛護，希望風波止息，學校能邁步向前。他們在開記者會前，也曾竭盡可能地作出善意溝通。面對這樣的校園與社會氛圍，高為元和他的隊友們，是不是也能同樣用心體會呢？一個校長因行為失當使學校蒙羞，必須有更好的方式善後。