經濟日報社論／AI熱潮下 金融業須防風險集中

AI已成為台灣經濟、出口與股市的最重要成長動能，金融業也是主要受益者。路透

美國AI與半導體股在今年7月時曾有一波大跌，波及全球股市，造成部分高槓桿投資機構重大損失，引發近期美國聯準會與英國央行關注大型銀行對自營交易商及其他非銀行金融機構的曝險；而美國證管會此前也針對相關槓桿交易、追繳保證金及銀行融資展開調查。這些發展提醒我們，AI熱潮的金融影響，已不只是科技企業的股價與融資，而可能逐漸延伸到金融體系本身。

這件事對台灣具有啟發意義。AI已成為台灣經濟、出口與股市的最重要成長動能，金融業也是主要受益者。銀行增加AI供應鏈融資，AI及半導體股票交易熱絡增加證券商經紀收入，金融機構的投資亦受惠於科技股上漲，財富管理、ETF與基金也分享AI投資熱潮帶來的商機。由於AI熱潮帶動股市成交值大幅上揚，近二年股市成交值與金融業股價指數的相關係數高達0.886。因此，AI不只影響金融機構的資產配置，其獲利與股價的影響層面也在擴大。

這也使金融業對AI相關產業的曝險更值得注意。金融業一方面從AI繁榮中受益，另一方面又透過授信、投資及擔保融資增加與AI產業的連結。一旦AI景氣或相關資產價格明顯修正，受到影響的可能不只是AI企業本身，金融業也可能同時面臨資產品質惡化、投資損失、擔保品價值下降與相關業務收入減少。

問題在於，目前金融監理對集中風險的觀察，是否充分反映這種變化？依過往的產業分類，半導體、電子零組件、電腦設備、伺服器與資料中心與其他相關產業可能分屬不同產業。從個別產業來看，一家銀行的授信或投資似乎相當分散；但如果這些企業的營收、投資與信用風險都高度受到全球AI資本支出影響，產業分類上的分散，就不一定代表經濟風險真正分散。

因此，主管機關與金融機構需要掌握的，不應只有銀行貸款給AI產業的金額，更要建立AI共同曝險概念。尤其金控公司不能只由銀行、證券、投信等子公司分別管理風險，而應在集團層級盤點：有多少資產與AI景氣高度相關？多少擔保品受到AI股價影響？又有多少收入來自AI帶動的資本市場活動？

第一步可以先界定AI相關產業的範圍。AI產業的邊界雖然不容易精確劃分，但政府已有AI相關產業政策與發展計畫，可先從半導體、AI伺服器、關鍵零組件、AI運算及資料中心等與AI需求直接相關的產業開始，再逐步納入其他高度依賴AI投資的企業。金融機構的重點是將原本分散在不同產業別、卻共同受到AI需求驅動的曝險重新加總。否則，各產業的集中度可能都在合理範圍內，整體AI曝險卻已相當可觀。

在此基礎上，金控應進一步建立跨子公司的「AI曝險地圖」，並進行壓力測試；其他金融機構也應適用。情境不必假設AI泡沫破裂，只要假設全球AI資本支出由高速轉為正常成長，或相關股票明顯修正，觀察金融機構的企業授信、自營投資、擔保品及相關收入是否同時受到影響。因為AI景氣轉弱時，這些風險可能不是彼此獨立，而是受到同一因素影響。

這並不是主張立即對AI產業設定新的授信上限。AI是台灣重要成長機會，金融業支持相關投資有其必要。真正需要重新思考的是，當產業結構快速改變，集中度監理是否也應從「企業分屬哪些產業」，進一步關注「這些企業是否受到相同風險因子驅動」。

金融業從AI熱潮受益愈多，就愈需要知道本身對這波繁榮的依賴有多深。如果同時累積過高曝險，一旦AI產業由高速成長轉為正常成長，甚至出現明顯修正，原本推升金融業獲利與股價的力量，也可能透過授信、投資、擔保品與收入等管道，反過來放大對金融業的衝擊。