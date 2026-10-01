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聯合報黑白集／言不由衷的「典範」

聯合報／ 黑白集

立法院新會期開議，行政院長<a href='/search/tagging/2/卓榮泰' rel='卓榮泰' data-rel='/2/129117' class='tag'><strong>卓榮泰</strong></a>施政報告時，藍白立委全數缺席。 聯合報系資料照
立法院新會期開議，行政院長卓榮泰施政報告時，藍白立委全數缺席。 聯合報系資料照

立法院新會期開議，行政院長卓榮泰進行施政報告，藍白兩黨立委竟全員缺席。讓卓揆對著空蕩蕩的議場演說，似顯得在野立委對行政部門太不尊重。但如果他們留在現場，聽了卓榮泰的報告，恐怕也會氣得吐血。

卓榮泰大剌剌說，行政院「遵循憲法精神」依法行政，也期盼立法院履行憲法職責，「依期限」審畢預算，讓憲政秩序回歸常軌。短短幾句話，不僅扭曲事實，又表現出絕對的傲慢要求在野黨配合執政黨，還拿被他踩在腳下的憲法當幌子。一個人能言不由衷到什麼地步，卓榮泰作了絕佳示範。

短短不到一年，立法院通過的法案，有八件被卓榮泰以「不副署」的違憲手段擱置；這樣，他還能大言不慚稱自己「遵循憲法精神」。除了「睜眼說瞎話」，還有什麼更貼切的字眼形容？不僅如此，他還教訓立委，不得再像上次那樣拖延預算審查。但反觀他自己，年度都過了五個月，他突然丟出一．二五兆元的國防特別預算；到了九月，又拋出史上最高的六千多億追加預算。這算哪門子依法行政？國庫是閣揆隨便挖的無底洞嗎？

但對卓揆而言，這些矛盾編排起來，都無比順手。他在台上懇切呼籲「朝野和解」，一轉身便又擱置法案；他高呼不可「債留子孫」，一手又大筆追加預算。言不由衷的典範，卓榮泰當之無愧。

社論 黑白集 卓榮泰 卓揆 憲政秩序 憲法 賴清德 副署

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