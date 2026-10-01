經濟日報社論／加薪不能只靠企業硬撐 政府要給力

最低工資審議會在9月24日決定，明年月薪由29,500元調高至30,900元，時薪由196元提高至205元，調整案將陳報行政院核定。聯合報系資料照

最低工資審議會在9月24日決定，明年月薪由29,500元調高至30,900元，時薪由196元提高至205元，調整案將陳報行政院核定。若核定實施，最低工資將連續11年調漲，月薪累計漲幅達54.4%。對勞工來說，加薪當然是好事。但站在企業角度，問題也很現實，薪水從哪裡來？

今年台灣經濟成長亮眼，AI、半導體出口暢旺，股市也很熱鬧。看到這些數字，要求企業分享利潤給員工，聽起來合情合理。可是台灣企業不是每一家都叫台積電，也不是每個老闆都在數鈔票。

一家火鍋店、一間小工廠、一家旅行社或零售店，最低工資增加1,400元，付出去的可不只1,400元。勞健保、勞退、加班費跟著增加，原本月薪32,000元的資深員工看到新人變成30,900元，也會要求調薪，整條薪資結構都會往上移。

現在台灣經濟很像同時存在兩個世界。AI、半導體和部分電子業訂單滿手，工程師分紅可觀，企業有能力加薪。另一群傳統製造、餐飲、零售及內需服務業，卻面對缺工、電價、租金、原料與人事成本上漲。工商團體因此主張，不能拿少數高科技產業的成績單要求所有企業一起埋單。

這種產業差距值得政府正視，經濟成長11%，不代表巷口餐廳營收也增加11%。半導體出口大增，也不代表一間做傳統零件的小工廠毛利跟著增加。

企業沒有能力吸收成本，最後只有幾條路。漲價、少請人、自動化，或者乾脆收掉。結果可能變成薪資提高了，工作機會卻減少了。

但企業也不能每次談到加薪就喊苦，員工薪水太低，留不住人才，產品或服務量能不足，最後企業自己也受害。老闆該想的不是如何永遠維持低工資，而是如何讓一個員工創造更多價值。

這正是政府可以幫忙的地方，台灣談AI談了這麼久，不能只有台積電、鴻海和科技廠商受益。政府更重要的工作，是讓一家30人的工廠、一家20人的公司，甚至是只有五名員工的小店，也能用AI提高生產力。

製造業可以用AI做瑕疵檢測、預測設備故障、安排生產排程。零售業可以預測庫存，減少東西賣不掉又得丟掉。餐廳可以預估每天來客數，安排進貨與人力。貿易公司可以用AI整理訂單、翻譯文件、尋找客戶。中小企業也可以讓AI協助客服、報價、行銷和財務分析。

這些省下來的不只是人，還有時間、庫存、錯誤與浪費。雖然政府目前已經在做AI診斷、培訓、導入和補助，方向沒有錯，但企業最怕看到一堆計畫名稱，填了一大疊申請書，最後參加幾堂課、聽了幾場演講，回到公司仍然不知道怎麼開始下手。

中小企業要的很簡單，告訴我公司哪裡最浪費錢，哪個流程最值得先改，用什麼AI工具，大概要花多少錢，半年後能不能看到成果。

所以政府的AI補助也該改變思維，不要只補助買軟體或補助開課訓練，要以終為始，企業要的是看導入AI後庫存有沒有下降、良率有沒有提高、交貨有沒有變快、營收有沒有增加。輔助中小企業要抱持結果論的思維，計畫有好的結果才繼續支持，而不是開課受訓而已。

企業若能每人每月多創造10,000元價值，老闆自然比較有條件拿出3,000元替員工加薪，這才是健康的薪資成長。

大型企業也可以帶著供應鏈一起做，台灣很多中小企業本來就在大企業供應鏈裡，政府可以鼓勵大企業提供資料規格、AI工具與顧問，帶著幾十家供應商一起改善。政府出一部分錢，大企業出技術，中小企業負責落地，比每家公司各自摸索有效率得多。

最低工資突破30,000元值得肯定，但台灣不能每年到了9月，就讓勞方喊加薪、資方喊吃不消，政府坐在中間協調一個百分比，明年再重演一次。

要企業付得起更高薪水，最好的辦法還是讓企業更會賺錢。台灣已經靠AI讓半導體成為全世界焦點，下一步該做的，是把AI送進工廠、商店、餐廳、旅館和辦公室。政府若能幫助百萬家中小企業提高生產力，企業有利潤，員工有加薪，政府也不必每年為了最低工資增加的金額爭得面紅耳赤。這才是真正AI能帶給台灣的紅利，讓更多企業有能力提高薪資。