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聯合報黑白集／貍貓笑青鳥

聯合報／ 黑白集

台派名嘴策劃搬演「貍貓換太子」戲碼攻擊蔣萬安，怎料，賴清德在中常會下令「黨內不准參與」。示意圖為戲劇「包青天」的「貍貓換太子篇」。圖／華視提供
台派名嘴策劃搬演「貍貓換太子」戲碼攻擊蔣萬安，怎料，賴清德在中常會下令「黨內不准參與」。示意圖為戲劇「包青天」的「貍貓換太子篇」。圖／華視提供

台派名嘴策劃搬演「貍貓換太子」戲碼，渲染身世問題攻擊蔣萬安。青鳥群策群力，資金、劇本、公演時地及售票等萬事俱備。怎料，賴清德在中常會下令「黨內不准參與」，以免重蹈陳時中敗選覆轍。戲班子大翻車，只見名嘴爭相掀內幕甩鍋；最後，由負責賣票的矢板明夫出面道歉，宣稱「暫停演出」。

陳時中上屆選市長，台派名嘴猛攻蔣萬安身世，編排蔣父與中姐緋聞，遭選民唾罵沒人性。四年後，同一批人為沈伯洋操盤，仍故技重施。怪的是，參與選戰的名嘴聲稱感覺不妥，卻不直接建議沈伯洋，反大聲爆料此事與沈無關，引發台派內訌。曲折操作後，才見沈伯洋登場，一臉無辜稱「受訪才知此事」。

綠營用封建皇權敘事打選戰，是在羞辱「民主進步」；對血統論的偏執，更暴露威權崇拜。沈伯洋眼見有損選情，才以不知情切割。青鳥可割可棄，堪比原劇中被剝皮用來掉包的貍貓。

台派去中化，難道連歌仔戲《貍貓換太子》都看不懂？太子始終是太子，雖被掉包，但王室血脈終因包公審案真相大白。綠營高調在台北城演這齣，豈非為蔣萬安身世背書？畫虎不成反類犬，沈伯洋還能順利替換蔣萬安？

「貍貓換太子」講的是善惡終有報，正義必伸張。民主社會不必寄望包公，選民善用選票即能決斷是非曲直，還人間正道。

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