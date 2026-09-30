經濟日報社論／打造無人載具產業護國群山

攸關無人機產業重要發展的《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，已由總統於9月11日公布，並於明年3月11日實施。路透

攸關無人機產業重要發展的《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，已由總統於9月11日公布，並於明年3月11日實施。中央政府應循年度預算程序，連續六年編列總額新台幣2,400億元，以推動無人載具產業發展及強化國防自主。面對國家未來投入龐大預算，更應思考配套的產業政策，打造能發揮台灣優勢的產業生態體系。

不過觀察無人載具的市場及產業特性，與目前護國神山的半導體產業有很大的差異。從市場的角度，全球半導體市場年銷售額已達數千億美元，並朝兆美元規模邁進，無人機處於起步階段；從產業的角度，半導體的部分關鍵環節具有高度集中及規模經濟特性；無人載具則因軍民用途、任務需求與各國採購規範不同。

但無人機產業具有戰略地位，各國基於國防考量，將更強調本土供應鏈的發展。雖然目前中國大陸已在消費用無人機掌握絕對領先優勢，但綜觀整體全球無人載具的市場，仍將難以形成如資通訊、半導體般高度集中的市場與產業型態。

也就是說，在無人載具產業，難以期待有如台積電般單一護國神山級企業的出現。

無人載具產業是否能成為「護國」產業，意義上更在於地緣戰略與供應鏈信任的關係。它結合了不對稱作戰、資安防衛與非紅供應鏈的重要性，在國家安全、不對稱防禦以及全球安全科技供應鏈中，扮演不可或缺的關鍵角色。我國產業更可藉此從非紅供應鏈的角度，切入民主夥伴及其他重視可信任供應鏈的市場。

從台灣產業的角度而言，無人載具更可將台灣的資訊產業優勢，從數位、網路延伸至實體世界。觀察無人載具自主化運作的發展趨勢，其將為實體AI（Physical AI）的重要載體。對台灣而言，其戰略價值在於可將我國在半導體與電子製造的優勢，進一步延伸至實體AI，是驅動台灣資通訊產業升級的關鍵應用之一。因此，強大的資通訊、半導體產業，是台灣發展無人載具的重要優勢之一。

此外，台灣豐富多元的自然環境也是另一優勢。因台灣具備豐富的「山、海、城、島」環境，具跨場景、高頻率測試的優勢，可發展島嶼型無人載具驗證的生態系，更有利於我國產業拓展類似島嶼場景的市場。

當然，我國無人載具產業亦有其發展課題。首要是自主技術的掌握；由於中國在消費型無人機上已遙遙領先，我國產業發展的目標市場，應以軍民兩用、特定垂直應用的無人載具為主。惟我國目前在相關領域仍為技術跟隨者，部分關鍵技術與零組件仍有賴國際合作。因此，我國應藉由政策引導投入無人載具產業發展之機，結合國內採購需求、共同研發與在地測試，爭取與國際業者合作開發關鍵技術。

其次，即使有政策支持，我國無人載具的市場仍相對有限。因此，與國際大廠的技術合作，市場誘因恐相對有限，應以台灣供應鏈能力為合作籌碼，並構思以共同投資的方式降低外商在地化的成本。

發展無人載具產業已為我國各界的共識，諸多業者亦已摩拳擦掌，集結組隊投入。未來我國應構思更進一步結合產、學、研、軍的能力，以有序、有效的資源投入，加速台灣產業生態系的形成，打造具有護國價值的無人載具產業群山。