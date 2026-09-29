經濟日報社論／關稅改寫規則 台灣要帶隊出海

台美關係示意圖。聯合報系資料照

根據媒體報導，美國商務部長盧特尼克9月初證實，晶片232條款將進入第二階段，關稅減免與在美生產掛鉤，伺服器、筆電與遊戲機也傳出可能納入。而依台美合作投資備忘錄內容，在美興建新半導體產能的台灣企業，於核准建廠期間，可享最高相當於規劃產能2.5倍的半導體輸美免稅額度；完工後為新增美國產能的1.5倍。

這套設計並非只有壓力。額度機制替台灣留下緩衝：投資到位，關稅就有出口。台灣也有籌碼，這籌碼不在單一工廠，而在晶圓、封裝、伺服器組裝與零組件彼此咫尺相連的聚落效率，這是他國短期難以複製的優勢。

過去關稅是成本，企業靠價格與效率消化；現在關稅成了入場券，以投資換豁免。競爭規則從誰做得便宜，轉向誰能在當地把整條產線建起來。墨西哥是前哨：根據報導，美方正考慮要求AI硬體符合更嚴格的北美原產地規則，甚至參照汽車業75%的區域含量標準。而墨西哥上半年AI伺服器出口已達830億美元，年增170%。

含量門檻一旦常態化，單一工廠赴美遠遠不夠，設備、材料、模組、物流與人才都得同行。鴻海董事長劉揚偉提出「與台灣一起做，而非在台灣做」，點的正是這個轉折。這也改寫了供應鏈的權力關係：握有額度與訂單的龍頭成為新的關口，未能同行的廠商，議價空間只會愈縮愈小。

而這也凸顯幾個問題：其一，額度依投資規模計算，資金與議價力集中在龍頭廠，大批二、三階供應商既無等量額度，也難獨力扛下海外設廠的資本與人力，跟不上，就可能被當地供應商取代。其二，台積電對美投資承諾已提高到2,650億美元，若國內同步升級的機制沒有跟上，「帶隊出海」會演變成研發、關鍵製程與高階人才的單向外流。其三，談判的焦點多在稅率與額度，含量認定與夥伴投資的計入方式，著墨甚少，偏偏這些細節決定中小供應商能否進場。

時間是最大的變數。第二階段細則尚未定案，此刻是談判與布局的窗口；等規則出爐，額度與含量門檻成既定條件，台灣只能被動調整，而細則一旦寫定，改動的代價只會愈來愈高，產業界也將陷入邊做邊猜的被動。過去供應鏈外移多由客戶與市場推著走，這次若由台灣自己先擬好路線圖、劃定底線，主動權才會握在手裡。

因應之道如下。首先，政府應成立「聚落出海協調平台」，逐一盤點哪些供應商需要隨行、哪些留守國內，並把土地、水電、簽證與人才派駐整合為單一窗口，搶在美方第二階段規則定案前完成，解決中小廠想跟卻不知從何跟起的資訊落差。

其次，建議國發基金與政策性銀行推出中長期「出海聯貸」與信用保證，優先支援中小供應商，條件綁定國內同步投入研發或關鍵製程，讓資金出得去，根也留得住，化解中小廠融資不足與國內投資空洞化的雙重風險。

再者，龍頭企業應把帶隊寫進供應商契約，以共同投資、產能共享、技術授權取代單純轉嫁關稅成本，避免下游被迫獨自吞下轉型代價。

最後，貿易談判團隊應把含量規則與夥伴投資認列列為核心議題，爭取將台灣供應商的在美投資納入額度計算，避免中小廠因認定標準不明而被擋在門外。而勞動部與教育部應建立工程師外派與回流機制，以輪調、稅務與子女教育配套，鼓勵企業保留國內研發編制，避免核心人才有去無回，讓海外經驗成為國內升級的養分。

基本上，搬家的人，帶走的是工廠；帶隊的人，帶走的是規則與話語權。若能讓供應鏈整批出海，又把研發與關鍵製程留在根據地，關稅的危機便能轉為定位升級的轉機；反之，台灣恐怕只剩亮眼的營收數字，卻失去支撐所得與就業向上的底盤。產業政策的成敗，終究要用薪資單與新增的好職缺來檢驗，而不只是看出口又創了幾次新高。