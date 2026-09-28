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聯合報黑白集／維持「餡」狀？

聯合報／ 聯合報黑白集

我國外交部表示，川習會結果與事前預期一致。歐新社
我國外交部表示，川習會結果與事前預期一致。歐新社

川習會後適逢民進黨四十周年黨慶，從黨外到執政，民進黨一路從主張「台灣獨立」，退守至「維持現狀」。外交部長林佳龍寄望「美台共管中國」，但美中正共譜建設性戰略穩定關係；川習會後時空環境大不同，台灣處境更加險峻，賴政府還能天真將維持現狀視為原封不動的戰略答案嗎？

川習會登場前，賴清德總統大動作組成「世界災害管理聯盟」，喊話讓台灣成為跨國防災協作中樞，貌似台灣不僅進入國際組織，還可管理世界救災。但實際觀察，聯盟創始會員是台灣十一個友邦及索馬利蘭，這些友邦天災經驗或許豐富，若要協助全球防災恐力有未逮。遑論川習聯手將撼動世界秩序，美中衝突更將造成全球災難，台灣可能是風暴中心，卻無置喙餘地。

美中峰會的重心是國家利益和世界霸權，外交學者形容，台灣已從棋子變觀眾，連插嘴機會都沒有。習近平反對台獨、川普卡關對台軍售，形勢比人強，美中共管全球遊戲規則；面對霸權秩序約制，台灣更無招架之力。

美國前國務卿布林肯曾說，「不在餐桌上，就在菜單上」。川習會提醒台灣，國際政治沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。當美中著眼戰略穩定，賴政府仍自我感覺良好；民進黨高唱維持「餡」狀，其實早已露餡，卻連在餐桌或菜單都不自知，才是最大災難。

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