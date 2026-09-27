聯合報社論／融合或解放？北京一國兩制的清醒與迷惘

一場關於「一國兩制台灣方案」的座談會日前在北京舉行，與會學者提出，若以非和平方式實現統一，將在台灣實施3至5年的「准軍事管治」。 圖／取自中評社

九月中旬，一場以探討「兩制台灣方案」為名的座談會在北京舉行，與會學者獲致「十二項共識」。這不是中共中央政策文件，但與會學者超限解讀及推促目前的政策討論，反映了兩岸之間對未來想像的空間愈趨狹窄，兩岸關係惡化愈趨嚴重。

這場突如其來的座談會及與會學者的共識，應與近來大陸推動「兩制台灣方案」的討論，特別是微信公眾號《正當石》上兩岸民眾對「一國兩制」的交鋒有關。但座談會學者儼然希望以一紙嚴厲而僵固的兩制宣告，總結這波討論。

與會學者共識最令人驚訝之處，是它堂而皇之地鼓吹武統。其第二條雖宣稱，未來兩岸不論和平統一或非和平統一，都要堅定實施「一國兩制」；表面上是保證絕不致發生「一國一制」，實際上卻是強行塞進了「武統」選項。接著即在第六條申明：當以「非和平」方式實現統一時，將有一段為期三到五年實施「準軍事管治」的過渡期。這條文字的驚悚程度，讓下一條「解放軍在台駐軍，並解散台灣原有的武裝力量」的主張，相形見絀。

眾所皆知，一九四五年陳儀以行政長官身兼警備總司令所行統治，實即「準軍管」體制；但施行未久，一九四七年就發生釀致全台暴動、迄今傷口猶在滲血的「二二八事件」。現在這條重蹈覆轍的條款赫然在列，實讓人瞠目結舌。

大陸國力節節上升，但許多論者所提統一主張卻步步倒退。毛澤東曾說：「我不壓迫他裁兵，不要他簡政，讓他搞三民主義，反共在他那裏反。」周恩來提「一綱四目」時說：「除外交必須統一於中央外，台灣之軍政大權、人事安排等悉委於蔣介石。」鄧小平談「一國兩制」時也說：「大陸不派人駐台，不僅軍隊不去，行政人員也不去。」如今一場被形容具有官方色彩的座談會上的學者共識，卻要實施「準軍管」。今昔對照，這究竟是大國自信的提升，還是崩塌？

這一切，當然與民進黨政府的仇中宣傳與教育有關，台灣社會升高的反中情緒，鏡像式地招致大陸對應的仇台怒火。但連學者都不問過程，只問目的，無心討論統一前的融合發展與和平路徑，反而以非理性的忿懣當基礎，急切規畫統一後的制度，如何能洞穿現實侷限，找出行穩致遠的辦法？

當初從毛澤東到鄧小平，經歷了三面紅旗、文革的荒誕與浩劫，覺察了社會主義激情可能將人帶往何許深淵，同時看到台灣正昂揚地走向富足。「一國兩制」的思維演進，正寓有制度互鑑的深意。毛七二年見尼克森，稱蔣是老朋友時，實即宣告已放棄了「宜將剩勇追窮寇」的「解放台灣」思想；而鄧小平說和平統一「不是我吃掉你，也不是你吃掉我」時，更隱含著要讓台灣體制成為大陸長期借鑒參照物，希望兩岸相互學習逐步趨近而最終走入「融合」。

但隨著近年東升西降的趨勢愈發明顯，整個大陸政學圈率皆沉浸於中國的一黨專政已然擊敗西方多黨民主的歡暢中；並理所當然地將台灣當成西方的糟粕，欲去之而後快。北京推促著兩制的討論，更應警醒這類討論在盲目樂觀下，陷入時代迷惘。

「一國兩制」在台灣沒有市場，但它也是被中共窒息的。陸港學者的「十二項共識」還留著「一國兩制」的表皮，不過是名義上遵奉毛鄧留下的祖制，實質上卻要將它砸碎；如此名為「一國兩制」，實即「解放台灣」。台灣社會視「一國兩制」如洪水猛獸，部分陸港學者卻搬出武統軍管嚇唬人。問台灣人民接不接受前，該先問問毛、鄧答不答應？