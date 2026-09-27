經濟日報社論／鋼鐵配額若失衡 傷害產業根基

歐盟自7月1日起以新鋼鐵管制措施取代原有防衛措施，年度免稅進口配額降至約1,830萬噸，較2024年水準削減約47%，配額外關稅則由25%提高至50%。我方爭取到九類產品、每年約67萬噸國家配額，比前一期約48萬噸增加近四成，成果值得肯定。然而，對多數低毛利鋼品而言，50%關稅已大幅壓縮配額外出口空間。以冷軋、鍍鋅及烤漆鋼板捲為例，業者指出，去年輸歐約30萬噸，新制下國家配額僅約15萬噸。配額因此已成為攸關市場進入權的稀缺資源。

正因配額稀缺，國內分配更須透明合理。現行制度區分實績配額與自由配額，也允許符合條件的貿易商申請。真正應檢視的，不只是申請者身分，而是自由配額比率如何決定、分配是否過度集中，以及取得配額者與實際產製、出口實績及市場開發是否具有合理連結。

據媒體報導，貿易署與鋼鐵公會協商時，原曾規劃保留10%作為自由配額，最後部分額度提高至20%；業界並質疑，約3萬噸額度在短時間內由過去輸歐實績有限的貿易業者取得。若雙方掌握資訊不同，主管機關最好的回應，就是公開協商過程、比率調整依據、實際核配及使用情形。

這項爭議之所以重要，在於配額本身具有可觀價值。若以鋼品每噸約850美元估算，配額外50%關稅相當於每噸增加約425美元成本。以3萬噸計，名目關稅差額約1,275萬美元，折合新台幣近4億元。這並不代表取得配額者必然獲利4億元，但足以顯示配額具有可觀的潛在經濟價值。經濟學上，這就是「配額租」。實際利益由誰取得，取決於市場價格與議價能力，但已足以說明配額並非單純行政許可，而是具有高度經濟價值的稀缺權利。

更重要的是，歐盟核定各國配額時，主要參考過往進口量與市場占比。台灣今天取得的額度，反映的是國內鋼鐵業長期投資產能、開發歐洲市場並累積出口實績的成果。因此，國內再分配時，理應兼顧實際產製、出口實績、市場開發與新進業者參與，避免配額價值與產業貢獻脫鉤。

另一項不能忽略的問題，是「同一集團、不同法人」的配額集中。若製造公司與集團旗下貿易公司，或同一集團不同公司，分別取得配額後再於集團內統籌使用，形式上雖是不同申請人，實質上卻可能放大同一集團的配額取得能力，對其他業者造成不公平。制度應穿透法人形式，以實際出口實績及最終產製來源為核配基礎，並將關係企業納入合併計算，避免藉不同公司名義重複取得額度。

台灣過去的紡織品配額制度即曾出現配額掮客與虛增實績等弊端，說明只要配額有價，就必須防範尋租與制度套利。WTO《輸入許可程序協定》雖主要規範進口許可，但其重視資訊公開、過往實績及合理照顧新進業者的原則，仍可作為國內配額管理的制度參考。

據此，有以下四點建議。第一，公開自由配額比率形成過程、核配結果與實際使用率。第二，申請者應揭露實際產製來源，貿易商並應提出國內製造商的產製或委託關係證明。第三，建立關係企業合併計算機制，同一集團不得藉不同法人分別取得後再合併使用，並設定合理的集中度上限。第四，強化未使用額度回收與重新分配；中長期可評估適度收費或競價，使部分配額租回流產業低碳轉型與海外市場開發。

貿易商確有通路、接單與客戶開發功能，但不能因此讓配額與實際產製實績脫鉤。國家談判爭取到的配額，分配原則應回到最基本的公平性：誰實際在台灣投資、生產、僱用員工、承擔減碳成本並累積出口實績，誰就應有與其貢獻相稱的市場機會。

在全球鋼鐵產能過剩、美國鋼鋁關稅與歐盟碳邊境調整機制交錯之下，政府爭取配額只是第一步；如何公平、透明而有效率地分配，才真正考驗產業政策能力。國家談判換來的每一噸額度，都應轉化為台灣製造與出口競爭力，這才是配額制度最應守住的產業根基。