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聯合報黑白集／平行世界的工資

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/最低工資' rel='最低工資' data-rel='/2/230443' class='tag'><strong>最低工資</strong></a>審議會24日經7個多小時攻防，最後決議最低工資調高為3萬9百元。勞動部長洪申翰（中）出席會後記者會說明。 聯合報系資料照
最低工資審議會24日經7個多小時攻防，最後決議最低工資調高為3萬9百元。勞動部長洪申翰（中）出席會後記者會說明。 聯合報系資料照

二○一七年，前總統蔡英文告訴媒體：基本工資三萬元是她的「夢想數字」。經過漫長九年，賴政府終於爬到了這裡，拍板明年最低工資為三萬零九百元。但有人歡呼叫好嗎？沒聽到！抵達這個「夢想地」，許多人才發現「最低工資」真的好低，低到讓你沒力氣抬頭仰望人生。

主計總處日前才公布全台勞工平均薪資，是七一一六五元。看起來漂亮的數字，令人沮喪的卻是下一句：全台七成勞工低於這數字，總計六百多萬人。用那個賴清德曾搞錯的「中位數」來談，我國薪資中位數是三．九萬元，這才是真正的中間點，一半人高於此數，另一半人低於此數。

二○一八年賴清德任閣揆時把平均薪資誤為中位數，他還叫勞工去跟資方理論：「你給的薪水太低了！」那年平均薪資是四萬八，中位數是三萬七；換言之，八年過去，中位數只增加兩千元，平均薪資卻增加了兩萬三。這就是台灣經濟不可告人的祕密：少數人迅速變富，多數人卻仍在跟生活掙扎。

今年我國經濟成長率高達十一．○五％，幾高居全球之冠，這是拜ＡＩ及科技業大爆發之賜，值得稱慶。問題是，當科技產業與傳統產業已變成兩個平行世界，政府除行禮如儀地調整最低工資，卻還在不斷提供高科技業各種租稅減免；這種盲目作法，到底想把日益傾斜失衡的社會帶到哪裡？

社論 黑白集 基本工資 最低工資 薪資 賴清德 勞工 低薪

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聯合報黑白集／平行世界的工資

二○一七年，前總統蔡英文告訴媒體：基本工資三萬元是她的「夢想數字」。經過漫長九年，賴政府終於爬到了這裡，拍板明年最低工資為三萬零九百元。但有人歡呼叫好嗎？沒聽到！抵達這個「夢想地」，許多人才發現「最低工資」真的好低，低到讓你沒力氣抬頭仰望人生。

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