經濟日報社論／盛大接待短暫休兵 川習會難解分歧

眼神交會 美國總統川普（右）歡迎中國大陸國家主席習近平（左）赴美訪問。法新社

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在華盛頓會面，未達成重大協議，卻呈現美中關係的新模式：以高規格接待維持溝通，以低門檻成果避免關係倒退，再透過有限交換，將棘手矛盾留待日後處理。

川普親自迎接習近平，並安排軍事校閱及國宴。對北京而言，這有助彰顯中國的大國地位；對川普而言，則可展現其處理美中關係的能力。接待成為雙方各取所需的政治成果，外交象徵高於實質突破。

峰會最具體的成果，是將原定11月10日屆滿的美中貿易休兵延長至明年1月10日。兩個月展延避免關稅與出口管制升高，卻低於北京期待，也比會前討論的半年或一年更為保守。

這項短期展延反映，美中雖都不願重陷關稅戰，卻也不願放棄籌碼。美方仍不滿中國在稀土供應及農產品採購上的履行情況；北京則希望美國降低關稅，放寬部分晶片與科技出口限制。雙方選擇延後攤牌。

這不是新的貿易協議，而是為舊有休兵續命。美中談判已由建立長期架構，轉為設定期限、檢查履行情況，再決定是否展延。這種「滾動式休兵」能降低短期衝突，卻無法消除企業的不確定性。

峰會其他成果偏向象徵。習近平宣布未來五年邀請10萬名美國青年赴中國交流，並確認兩隻大熊貓將前往亞特蘭大動物園。這些安排有助改善關係，卻無法取代關稅、市場准入與稀土供應等實質協議。

另外，雙方雖就AI重大事件通報及危機溝通機制進行討論，卻未確立執行程序。這顯示美中願意管控共同風險，卻不會降低競爭強度；美國不會因此放寬先進晶片管制，中國也不會停止追求科技自主。

更值得注意的是，習近平再次提出「修昔底德陷阱是可以跨越的」，並主張兩軍維持對話，完善危機預防機制。這既強調兩國不必走向戰爭，也要求美國接受中國已是足以與其平等競爭的大國。

北京藉此將台灣、科技及軍事摩擦納入「避免大國衝突」框架，暗示華府若持續對台軍售、加強區域軍事部署或擴大科技圍堵，可能使競爭越過安全界線。因此，「跨越修昔底德陷阱」既是和平訊號，也是要求美國自我節制的戰略論述。

對台灣而言，美中暫時穩定雖可降低台海意外衝突風險，卻也可能使華府更加在意維持談判氣氛。美國安排對台軍售、高層互動及政策表述時，可能更重視北京反應。這不代表美國改變對台政策，而是相關措施的時機、規模及公開程度，可能受美中談判影響。

北京也試圖將美國對台支持界定為破壞穩定的因素。台灣面對的不只是軍事壓力，也有國際敘事競爭。台灣必須持續說明，台海和平的基礎不是限制自我防衛，而是反對以武力片面改變現狀。

美中休兵也不會逆轉科技與供應鏈重組。美國即使降低部分非敏感商品關稅，也不太可能放寬先進晶片、半導體設備及軍民兩用技術管制。台灣半導體的戰略地位仍重要，但美國要求擴大在地生產、分散先進產能的壓力，也不會因峰會氣氛改善而消失。

台灣不能把美中緩和簡單視為利多或利空。關係惡化會增加台海風險與企業合規成本；關係改善則可能使台灣議題被納入更大的交易框架。需要觀察的是，延宕中的軍售是否恢復、美國對台政策表述是否改變，以及半導體投資與技術管制是否調整。

整體而言，高規格接待滿足兩位領袖的政治需要，低門檻成果避免峰會空手而回，有限交換則讓雙方保留下一輪籌碼。這次峰會沒有跨越美中結構性矛盾，只是避免立即掉入衝突陷阱，並將下一次攤牌往後推。

對台灣而言，真正的考驗是避免成為雙方管理競爭時的調整項目，在美中既合作又對抗的新格局中，維持自身安全、產業優勢與政策空間。