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聯合報黑白集／滷肉飯何辜？

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/鬍鬚張' rel='鬍鬚張' data-rel='/2/262114' class='tag'><strong>鬍鬚張</strong></a>魯肉飯因第三代挺蔣萬安而被出征。 聯合報系資料照
鬍鬚張魯肉飯因第三代挺蔣萬安而被出征。 聯合報系資料照

台北市長選舉，兩家知名滷肉飯業者意外成為政治擂台。一時間，彷彿吃飯也得先分清敵我，劃分界線。

餐廳表態支持某陣營，必可吸引「同志」上門，但也會有客人卻步。消長之間，業者得自行斟酌，最終關鍵仍是食物美味與否。當初陸客來台，高雄有餐廳掛出「不接待中國人」，新聞喧騰一時，不久卻便歇業。這顯示，蹭政治只有短暫效果，沒實力終被淘汰。

消費者「用新台幣下架業者」，或許有番快感；但若把仇恨延燒到其他客人身上，就太對不起美食了。若把消費選擇變成政治忠誠大測驗，在網路猛灌負評、甚至登門騷擾，那更是民主倒退。

美國賓州有家麵包店，每逢總統大選便推出印有候選人姓名的餅乾。老闆發現，顧客即使購買不同餅乾，彼此也能友善互動；反倒社群媒體上，充斥雙方擁躉的謾罵。這是當代社會的隱憂：網路社群的匿名性與同溫層效應，成為負面情緒孳生蔓延的病灶；但在現實世界，多數人覺得根本沒必要不共戴天。

民主之可貴，在於體會身邊充滿不同意見，也容得下它們。社會進化到「數人頭」解決爭議，難道還要退回你死我活的「砍人頭」時代？

享受美食本是一大樂事：滷肉飯好不好吃，舌頭自有公斷；候選人值不值支持，選民自有判斷。如果選舉的火氣，燒糊了滷肉的香氣，何苦來哉？

社論 黑白集 滷肉飯 仇恨 政治 2026九合一選舉 台北市長 鬍鬚張

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黨產會主委林峯正，最近與最高行政法院爆發激烈交鋒。原因是，黨產會追討「國民黨舊中央黨部」等三案的五十一億不當黨產，最高行政法院認為黨產會未能充分舉證國民黨是以「不當對價」取得這些土地或建物，九月中判決黨產會敗訴。林峯正隨即抨擊法院「背離轉型正義」，對黨產「過度限縮解釋」；最高行也立刻發表嚴正聲明，指責林峯正有失法治素養、破壞權力分立分際，僅憑政治語言干擾司法。

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