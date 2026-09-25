聯合報社論／別被民進黨「民主專利化」的獨占思維蒙蔽

黨產會主委林峯正公然質疑最高行政法院審判不公。 聯合報系資料照

黨產會主委林峯正，最近與最高行政法院爆發激烈交鋒。原因是，黨產會追討「國民黨舊中央黨部」等三案的五十一億不當黨產，最高行政法院認為黨產會未能充分舉證國民黨是以「不當對價」取得這些土地或建物，九月中判決黨產會敗訴。林峯正隨即抨擊法院「背離轉型正義」，對黨產「過度限縮解釋」；最高行也立刻發表嚴正聲明，指責林峯正有失法治素養、破壞權力分立分際，僅憑政治語言干擾司法。

林峯正身為民進黨政府的特任官，卻用如此輕率的態度批評法院，明顯失格。試想，若連當朝政務官都隨意指控司法不公，那在野黨豈非更有理由指責司法偏頗，民眾又如何信任司法？也因此，民進黨急著滅火，稱林峯正的發言屬於研討會的「個人言論」，且司法審判已確立，任何人都無法干預。這些撇清，無非反證林峯正的確言行失當，黨產會不能拿著轉型正義的藉口予取予求。

林峯正之所敢公然質疑最高行政法院審判不公，只因判決不如己意，就抨擊法院「背離轉型正義」；可見，他把自己的職務「神聖化」到了什麼地步。以他的見解，只要黨產會認定為「不當取得」，就應該沒收；而最高行卻要求不當黨產必須是「無償或不當低價取得」，便是過度限縮解釋，是「掏空」《黨產條例》的核心價值。不難想見，此人多麼獨斷獨行。

黨產會成立至今十年，除了首任主委由顧立雄短暫出任外，林峯正個人足足擔任了九年，完全不必異動、也不受監督。這已近乎是另類的專制了，林峯正自己沒想過嗎？再說，比黨產會晚兩年才成立的「促進轉型正義委員會」，早在二○二二年就因完成階段性任務而解散。對比之下，當初忘了訂定落日條款的黨產會，卻可以天長地久地繼續發威，繼續搖旗吶喊「轉型正義」，不是很奇怪的事嗎？林峯正對法院的高聲斥責，也恰恰折射了民進黨的霸道，凸顯它將轉型正義視為自屬「專利」的心態。

無獨有偶，國史館館長陳翠蓮九月中上任首日，也表露出這樣的民主獨霸心態，引發了爭議。她指責，某些政客要籌組「黨外大聯盟」，是在「盜用過去民主運動的名號」，企圖偷換概念。她並為民進黨辯護說，目前的民選政府明明受到各種節制與監督，卻被貼上「民選獨裁」的標籤，這會腐蝕民眾對民主的信心。陳翠蓮這些言論，一心為執政黨辯護，相對於她出任的「國史館」一職，顯得極不相稱，也完全喪失了中立和客觀。

陳翠蓮把所有「黨外」運動的功勞，全都歸給了民進黨。事實上，在民主化的關鍵過程，從雷震、費希平、高玉樹、郭雨新開始，許多各路反威權的英雄都參與其中，怎能隨便將「黨外」的光環和民進黨畫上等號？陳翠蓮的思維，是在窄化歷史，所以外界才會擔心她把「國史」寫成了「黨史」。再說，賴卓體制利用閣揆「不副署」的手法擱置了八個立院通過的法案，賴總統則利用在總預算案「加註」的方式，幫卓榮泰被立法院刪減的薪資「開綠燈」，這些踩踏憲法及權力分立的行徑，不是「民選獨裁」是什麼？

民進黨執政已進入第十九年，它仍抱著「台灣民主都是我功勞」的獨霸心態，著實令人擔憂。林峯正以為轉型正義是民進黨的專用咒語，陳翠蓮認為黨外的榮光只能供民進黨專享，在在讓人看到這種自以為是的高高在上心態，彷彿綠營只能受到膜拜、不能受到批評。在這種心態下，民眾被置於何地？台灣的民主化，難道都沒有人民的努力嗎？