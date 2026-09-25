經濟日報社論／南韓AI紅利變國力 台灣別只變現金

南韓內閣會議通過2027年度預算案，總規模820.9兆韓元，折合約新台幣19兆元，比今年增加12.8%，是韓國有紀錄以來單年增幅最高的一次。 聯合報系資料照

南韓內閣會議通過2027年度預算案，總規模820.9兆韓元，折合約新台幣19兆元，比今年增加12.8%，是韓國有紀錄以來單年增幅最高的一次。錢的來源並不神祕，因AI與半導體景氣帶動，三星、SK海力士等企業獲利大增，南韓政府預估2027年法人稅收入將增至216.7兆韓元，較今年追加預算基準增加逾一倍。

南韓如何運用這筆意外之財？2027年將投入21.3兆韓元於三大國家級Mega Project及AI，其中包括半導體、AI，以及電力、用水、產業園區等關鍵基礎設施。同時將預估162.3兆韓元的超額稅收納入新設「未來應變基金」機制，其中45.4兆韓元將投入青年、成長動能、地方及教育人才等領域，另以部分財源減少國債發行。

差不多同一段時間，台灣的116年度中央政府總預算送進立法院，歲入歲出雙雙站上3.9兆元，其中最受矚目的一筆，是2,357億元的普發現金。

兩邊的錢，來自同一場AI熱潮，花法卻差很多。

攤開台灣帳本，對照會更刺眼。國科會7月核定的116年度政府科技預算是1,768億元，已經創下歷年新高，涵蓋AI新十大建設、主權AI、量子科技與智慧機器人。一次性發給全民的現金，比整個國家投入前瞻科技的年度預算還多出三分之一。行政院解釋這筆錢來自歲入實質成長的431億元，再加上歲入歲出賸餘的1,929億元，合計約2,360億元，不排擠其他施政。算術上湊得起來，但預算從來不只是加減，它是政府對未來下注的思維。

南韓自己也發過錢。李在明上任後推動的民生回復消費券，規模逾13兆韓元。韓國銀行事後研究指出，民生回復消費券確實帶動適用商家的銷售及部分新增消費，但短期消費刺激與能夠長期提高生產能力的投資，政策效果並不相同。值得注意的是，一年之後，李在明政府的2027年度預算已明顯加碼AI、半導體與關鍵基礎設施。

台灣也有實證，中研院經濟所的調查顯示，去年普發1萬元之後，八成以上的錢確實花掉，但只有36%左右用在原本沒打算消費的項目，邊際消費傾向估計介於0.15到0.29之間；2023年那次普發6,000元，數字是0.16。兩次結果高度一致，政府每發出1元，真正變成新增消費的不到3毛，其餘多半替代了原本就要付的開銷，或者直接進銀行帳戶。

審計部的提醒更值得放在心上，在7月提出的114年度中央政府總決算審核報告裡，審計部直指普發現金缺乏事前規劃與事後效益評估機制，兩度函請財政部參考先進國家作法，財政部的回覆是經費與期程許可再委外研究。同一份報告也記下另一個數字，政府已核定尚待舉借的債務規模達8,696億元。嘴上說零舉債，手上還揹著前幾輪擴張留下的帳。

再往前看，前瞻基礎建設計畫自2017年推動至2025年，特別預算上限8,400億元，五期共編列約8,398億元，八大主軸從軌道、水環境到數位建設都有，最後被記住的卻是軌道項目的爭議與各縣市分配的角力。特別預算原應用於法定的重大、特殊或緊急政事，但近年使用頻率升高，也引發財政紀律是否弱化的爭議。

今年台灣經濟成長率上修到11.05%，數字漂亮，卻集中在一條很窄的供應鏈上。晶圓製造、封裝測試與伺服器組裝賺得滿手，內需服務業、傳統製造與受薪階級的體感差了一大截。政府想用普發現金補這道落差，出發點可以理解，只是再怎麼補也是杯水車薪。

台灣目前欠缺的，包括穩定的電力、足夠的工業用水、留得住的研發人才、能把AI帶進中小企業的輔導體系，錢應該用在這些刀口上。

值得留意的是，南韓把錢押在景氣反轉以後還會留下來的東西上面，供電、工業用水、物流建設、自主模型與研發人力。這些項目寫在預算書裡很扎實，經濟不景氣時還能繼續運作。台灣缺的恰好是同一批東西，園區擴廠卡在水電，數十萬家中小微企業連導入AI的第一步都還沒踏出去。2,357億元花掉就沒有了，1,768億元的科技預算卻要同時撐起主權AI、量子科技與智慧機器人。AI和半導體的成長不會年年報到，這些一時的紅利怎麼用，將決定2030年代的台灣競爭力，不可不慎。