聯合報社論／「百分」微電影，教育部與教師的遙遠距離

教育部敬師微電影「一百分的形狀」，其中教師在課堂上公開念出學生分數，遭基層教師諷刺「踩紅線」，一不小心就要被家長投訴，進入校事會議。 圖／擷取自微電影「一百分的形狀」

教師節將近，教育部日前推出敬師微電影《一百分的形狀》，原想以暖調呈現教師的愛心、耐心與專業，卻因內容多處突槌引發反效果。教師團體批評，影片中師生關係狂踩紅線，甚至認為是「引誘教師犯罪的恐怖片」。這現象，也凸顯當前教育政策與教師的距離如同難以跨越的鴻溝，寄望賴政府力挽缺師潮，簡直癡人說夢。

《一百分的形狀》一開頭，便是公開唱名學生成績，隨後女教師發現學生竄改考卷，卻選擇在獨立陶藝空間與學生互動，還「摟肩」安慰學生。看似想以「愛的教育」而非處罰來感化學生，但教育團體直言：公開唱名學生成績，已違反學習評量辦法；在獨立空間與個別學生肢體接觸，更是教師大忌，極易構成「校園性騷擾」，若未經家長同意更恐觸犯強制罪。

除了這些爭議情節，影片中還出現學生上課查看手機鏡頭，也被質疑教育部放任或不在意學生在上課時使用手機。另外，讓教師放學後持續陪伴學生，也容易讓外界將教師須「隨時待命」視為理所當然，反而弱化了家庭教育與家長教育責任。

誠然，一部八分鐘的敬師微電影，並不能逕與當前賴政府的教育政策畫上等號。但它終究是教育部背書的「官宣片」，也承擔著宣揚賴政府教育理念的任務，代表賴政府面對當前教育困境的思維。

當前的教育困境有哪些，經由事例與數據，即可勾繪出真實圖像。舉實例而言，四個月前，高雄某明星國小教師在校園墜樓身亡，網路瀰漫「學生霸凌教師」、「家長狂打一九九九檢舉老師」等傳言，引發教育界震撼。餘波未平，高雄市上月又傳某國小教師在住家墜樓身亡；另該市一名國中家長因來不及為孩子購置制服，找議員向校長疏通，甚至在親師群組宣稱，如果受罰還有其他議員可以施壓。

台北市一名國小五年級學生，累計達一○九次校安通報，僅今年上半年就通報四十六次。這名學生多次攻擊同學、老師及教職員，家長還動輒提告或申訴老師。另外，六月初有網友爆料，一名國小女教師遭學生惡意戳臀，她基於本能防衛推開學生，卻遭校方啟動校事會議調查後給予「申誡」處分。

從數據看，中小學校長協會調查發現，近兩年共有八十九所學校回報教師遭學生攻擊受傷，部分教師更出現恐懼、焦慮與失眠等心理創傷。然而，慰問金制度申請門檻偏高，受害者多未申請官方補助。這就是制度的冷感。

本學期開學前夕，教育部長鄭英耀宣稱教師聘任率逾九十九％，引發教師反彈，認為數字不實。此事連綠委也看不下去，直指過去十年間取得教師證而擔任教師的比率已從七成下降到五成七，顯示愈來愈多合格教師不願再任教。根據全國代理暨代課教師產業工會的最新調查，近八成老師認為鐘點費過低、超時授課過多；四成教師自評達「極度疲勞」，鄭英耀對這些問題都視而不見。

如此「師不聊生」的環境，教師動輒遭學生及家長濫訴，只要涉及體罰、教學不力或不當管教，即須接受校事會議調查，甚至被漫長的民刑事官司纏身，教師的尊嚴和待遇均每況愈下。其根源，就是師道沉淪、執政者無心力挽狂瀾，使教師尊嚴與專業自主喪失殆盡。

教師地位卑微至斯，教育部卻如鴕鳥般對問題視而不見；否則，怎麼可能一部敬師微電影，卻用「職場慣老闆」的心態來道德綁架已累如牛馬的教師，用不合時宜的方式繼續壓榨他們的「愛心」？如此不食人間煙火的教育思維，又何來「進步」可言！