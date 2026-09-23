經濟日報社論／不脫鉤不和解 美中競爭共存

習近平訪美可能聚焦延長貿易休戰、關稅與稀土供應，凸顯美中由對抗轉向交易、管控及局部合作的競爭性共存。路透

繼5月美國總統川普訪問北京後，大陸國家主席習近平即將訪美。美中關係雖趨緩和，卻不代表戰略競爭結束，而是從全面對抗轉向以交易、管控及局部合作為特徵的「競爭性共存」。

這次華盛頓會談與5月北京會面不同。5月美中峰會主要是防止關稅、稀土及科技管制升高，導致雙邊關係失控；這次則可能討論延長貿易休戰、降低部分產品關稅、穩定稀土供應，以及建立人工智慧風險對話機制。前者重在踩煞車，後者則希望建立有限且可持續的安排。

習近平此行也有穩定中國經濟的考量。中國內需疲弱、房地產低迷，企業信心仍待恢復；若美國提高關稅或擴大科技管制，將加重經濟調整壓力。北京因此希望透過領袖外交穩定對美關係，降低外部政策的不確定性。

不過，中國並非沒有籌碼。中國在稀土、關鍵材料、製造能力及市場規模上仍具影響力，可以透過出口許可、供應節奏與市場准入對美國企業施壓。因此，習近平訪美並非單方面尋求和解，而是希望運用供應鏈優勢，換取美國降低關稅並放寬科技限制。

對川普而言，與中國達成協議同樣符合政經利益，也有助提振目前對共和黨不利的期中選舉選情。他希望中國增加採購美國農產品、擴大投資、改善稀土供應，並在國際安全議題上作出承諾。相較於建立長期制度，川普更重視可立即展示的成果。

這反映川普經貿政策已由「規則導向」轉向「結果導向」。他關心的是逆差是否縮小、製造業是否回流、投資是否進入美國。因此，即使峰會達成協議，也可能只是多項交易的組合，而非穩定且具約束力的經貿架構。

美中關係最值得注意的變化，是相互依賴轉化為競爭工具。美國掌握先進晶片設計、半導體設備及美元金融體系；中國則擁有稀土、關鍵材料及製造產能。雙方一面降低對彼此的依賴，一面利用自身優勢向對方施壓。

因此，美中重新談判不代表回到過去，而是走向選擇性往來。一般商品、農產品及能源可能恢復部分貿易；半導體、人工智慧、量子運算及軍民兩用技術仍受國安政策限制。未來並非全面脫鉤或完全合作，而是在不同領域同時開放與管制。

人工智慧可能成為新的大國風險治理議題。美中已討論建立人工智慧對話及重大事件通報機制，希望降低網路攻擊、生物安全及系統失控等風險。這與冷戰時期美蘇建立危機溝通機制相似。雙方可以討論如何避免災難，卻不代表美國將放寬晶片管制，或中國會停止追求科技自主。

對台灣而言，美中關係趨穩，短期可能降低台海意外衝突風險，卻不必然擴大台灣的安全保障與國際空間。華府為維持與北京的談判氣氛，可能對部分對台互動更加謹慎；北京也可能將台灣問題與避免中美衝突連結，要求美國限制對台支持。

美中有限緩和也不會逆轉供應鏈重組。企業未來必須同時進行市場分區與技術分級：在市場上區分中國與非中國供應鏈，在產品及技術上區分敏感與非敏感項目。兩套標準彼此交錯，出口管制、投資審查、原產地查核及最終用途管理，也不會因峰會氣氛改善而鬆綁。

習近平訪美的真正意義，不是美中重新成為夥伴，而是雙方承認彼此既無法完全脫鉤，也承受不起直接衝突。未來的美中關係，將是在科技上築牆、貿易上交易、安全上嚇阻，並在全球議題上有限合作。

川習會即使取得成果，也只能為美中關係建立暫時護欄，難以消除雙方結構性矛盾。台灣真正需要掌握的，是美中將在哪些範疇恢復往來，又會在哪些關鍵領域繼續築牆。只有看清這條不斷移動的界線，台灣才能在美中競爭中降低風險，維持自身的戰略空間。