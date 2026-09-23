聯合報社論／你的赤字，我的政績：油電金雞母如何變窮光蛋

中油今年預估將虧損五六○億元，使累計虧損飆破一二七○億元，馬上就要蝕光一千三百億的資本額。聯合報系資料照

今年度已進入尾聲，行政院突提出六○七六億元的追加預算案，彷彿國庫是它挖不空的寶藏。其中最大的一筆四二一三億元，是用來補貼中油和台電的虧損，並幫中油增資，防止它破產。中油和台電過去一向是國營事業的金雞母，每年可以貢獻數百億的盈餘繳庫，如今卻變成連年需要國庫補貼的窮光蛋。細究其間變化，夾藏著民進黨政府不可告人的「債務變政績」的魔幻手法，讓人一邊讚嘆，一邊嚇出冷汗。

中油原本是國營事業的模範生，在二○二○年之前，每年繳庫盈餘達四、五百億。近些年來，卻因不斷配合政府政策凍漲能源價格，導致虧損累累。今年預估將虧損五六○億元，使累計虧損飆破一二七○億元，馬上就要蝕光一千三百億的資本額。由於負債比高達九十三％，中油的信用開始受到國際市場質疑，在國外採購油氣時，被要求提高擔保條件，這又進一步推升了它的採購成本。為此，經濟部擬對中油增資二千三百多億元，希望將它的負債比拉回比較健康的六成左右。

行政院宣稱政府必須補貼中油的理由是，美伊戰爭推升國際油價，而中油要承受國內油價凍漲而自行吸收大量購油成本，所以政府應該還其公道。這項說法，表面上聽似合理，實質上，這卻掩蓋了中油虧損的另一個更深黑洞，那就是中油一直在幫台電以高價購進天然氣，卻只能用極低的價格賣給它；這點，才是中油財務最大的無底洞。簡單地說，中油進口的天然氣，有八成是供給台電作燃氣發電之用，價格則是政府指定的電氣用戶價格，約每立方公尺二二・七元，僅國際採購成本的三分之二。由此看來，中油根本是在幫台電背黑鍋。

政府加給中油的種種政策任務，究竟有沒有道理，拿「台塑化」作為對比即一目了然。台塑化是民營的煉油及石化龍頭廠商，雖然汽油售價同樣受政府平抑機制的框限，但它憑藉民營企業的靈活，將六成以上的油品改為外銷東南亞及紐澳，賺取高額的「煉油利差」。據估計，台塑化今年的盈餘可達四百億到六百億之間。對比之下，中油預估虧損五百多億，兩家公司的境遇形同天堂與地獄。而操縱中油輸家命運的，正是政府那隻「看得見的手」，因為它必須背負幫台電進口天然氣的悲慘任務，那是比希臘神話中薛西弗斯推石頭上山還要徒勞的詛咒。

有人會問：台電自己要用的天然氣，為何不自己進口，卻要由中油代購？這個問題的答案，會繞回民進黨政府大言不慚的「能源轉型政策」身上，答案是：因為政府準備不周，卻又好大喜功，只好用五鬼搬運的方式遮掩台電的成本，使它貌似成功，還達陣非核家園。說穿了，非核家園不僅使台電嚴重內傷，更進而拖垮了與非核毫無瓜葛的中油。兩家國營事業模範生，都在民進黨的奇幻經營下，短短幾年間，都從金雞母變成了窮光蛋。而且，這年復一年的補貼，完全看不到盡頭。

拉人背黑鍋，是民進黨一向專精的本事。台電為了蔡政府的「非核家園」政策，背著大黑鍋；中油又為幫台電遮羞，也擔下黑鍋。這還沒了，兩家國營事業為政府凍漲油電價格，繼續扛著不可能的任務。如今，政府刻意在選前祭出追加預算的奇招，把各種預算綁在一起，要強迫立法院追認這個包裹預算。在野黨如果敢擋，他們就會被指為不顧民生的怪物；如果他們背書，政府就能歡喜脫身，用人民的納稅錢慶祝勝利。

你的赤字，我的政績，這正是民進黨的黑色精神勝利法。