聯合報社論／川習會前，篤定但迷惘的台灣民意

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，今年有53%民眾主張台灣「永遠維持現狀」。圖為去年國慶，高雄左營果貿社區有數百位民眾參加升旗典禮。 聯合報系資料照

聯合報舉行「兩岸關係年度大調查」十七年，台灣民眾對兩岸關係變化的感受相當穩定。今年的調查，儘管多數民眾認為民進黨執政後兩岸關係更趨對立，但研判兩岸發生戰爭的可能性，仍僅有四．四分。過半民眾仍主張兩岸應維持現狀，民眾仍認為，台獨是兩岸緊張的最大變數。

賴政府上任後，利用各種手段大打抗中保台牌，陸委會和內政部更傾全力警告民眾赴陸之危險，卻擋不住今年上半年近兩百萬人次登陸。逾六成民眾支持兩岸觀光擴大往來，但自疫情以來中斷的「陸客來台」政策始終緊閉；即使大陸宣布福建、上海居民可赴金馬旅遊，賴政府的「禁團令」仍堅持不開，同時嚴管陸客來台旅遊。兩岸民眾不解：要到同說國語的地方旅遊，為何這麼難？

主流民意支持兩岸擴大交往，說明賴政府狂賣芒果乾無效。今年上半年，兩岸一一四三億元的貿易額，較去年增加三成，也不受政府狂推「非紅供應鏈」影響。這個現實，正是賴政府不敢輕易撕毀ＥＣＦＡ的根本原因。民眾的理性，相信民間交流是兩岸官方關係交惡的「安全瓣」，越密切的民間往來，越能降低兩岸兵戎相見的機會。然而，這樣的邏輯，和賴政府所強調的「國家安全韌性」思維是相悖的，更不利於民進黨保台選票的宣傳。賴政府的目的，就是要打著「健康有序」交流的幌子，維持「似斷非斷」的假象，持續和對岸互扣破壞兩岸關係的帽子。

值得注意的是，賴政府雖不放鬆兩岸緊箍咒，不滿意兩岸政策表現的民眾也過半，但和去年相較，有十個百分點從不滿意轉向滿意。這表示，對賴政府的「厭惡感」，漸形和緩，這應是賴德清從大罷免後的低谷回轉的訊號。同樣的，傾向獨立的民眾，也較去年增加了七個百分點，說明「務實台獨工作者」的宣傳有一定成效。當然，這也不能排除北京促統力道加強，讓台灣在國際社會屢屢受挫，推升了台灣傾獨的聲音。

這樣的走向，也可能是執政黨壟斷媒體宣傳奏效所致，但也可能是鄭麗文想藉「鄭習會」翻轉國民黨形象，結果並未成功。從另一面向看，也意味國民黨並未建構出有效論述，讓賴政府傾獨毀憲、緊縮兩岸關係的訴求能繼續得逞，這是年底選戰最大試金石。在野黨擁有的各項資源都不如執政黨，如果連論述都無法強有力地呼喚民眾，選戰勢必更加艱辛。

換個角度看，藍白是站在不相信賴政府的過半民眾之基礎上在打選戰，倚恃的是反對的選民仍占穩定多數。在野黨欠缺的，是如何讓這些穩定多數維持像去年反大罷免時的士氣，讓民眾相信必須用選票來教訓賴政府，才不會讓台灣的民主白白倒退。

這次調查，理性的台灣選民多數支持和美中關係維持等距，但隨著ＡＩ科技興起，願向美方傾斜的民眾增加了，但仍高達四成七的民眾對美國對台軍售沒信心，這就是某種形式的「疑美論」。五月的川習會後，川普叫停對台的一四○億美元軍售，他也說，「我們最不需要的，就是一場距離我們九千五百英里的戰爭」。本周的川習會，川普要親自接機，如此傾中的作為，又怎不讓台灣民眾擔心？

再怎麼不相信川普，仍有四十七％的民眾相信美國會協防台灣，這或許是民意相信兩岸當下不致兵凶戰危的主因。對美國民意的兩極化，說明台灣民眾其實也很迷惘；畢竟台灣的命運難由我們自己控制，但也不至於離譜到說要「美台共管中國」的地步。民眾的智慧比政客高明，朝野都不應忽略這點！