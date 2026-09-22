經濟日報社論／日銀升息為何救不了日圓？

日銀升息為何救不了日圓？ 路透

日銀日前宣告短期利率由1%升息1碼到1.25%，這是繼6月之後今年第二次升息，升息間隔由先前約半年縮短至三個月，讓政策利率來到1995年後的新高點。但奇怪的是，日銀升息宣布後，日圓當日卻一路走弱，逼著日銀在18日深夜實施了進場干預前的「匯率檢查」，力阻日圓跌勢。日銀升息卻讓日圓更弱，是否暗示今年底前日圓走勢，值得我們關注。

此外，Fed稍早升息並釋出偏鷹訊號，美元全面走強，也放大日圓跌勢。換言之，日圓走弱不只是日銀的問題，也是美日貨幣政策相對強弱重新定價的結果。

在日銀決策前，市場早已經預估日銀此次升息的機會接近100%，因此影響日圓走勢並非升息與否，而是升息的內容。18日近中午日銀宣布升息表決結果，九位投票委員中有二位反對，而這二位都是被高市首相提名才進入的委員，市場因此解讀，高市政府對貨幣緊縮仍抱持相當戒心。日圓價位1小時內從1美元兌換156日圓價位，跌破157日圓。

當日下午日銀植田總裁召開記者會，席中他表示今後的升息，要依照物價情況，並沒有預設三個月一次的步調。此話一出日圓繼續走弱，到了黃昏時刻跌破158日圓。三個月前日銀的升息就因為態度不夠鷹派，升息後反讓日圓在一個半月從160跌到164，逼著美日政府在7月底聯手搶救日圓。

這次9月升息日銀再度讓市場看出不夠鷹派，日圓瞬貶，加上日銀是周五宣布，周末之後，日本又接連遇到敬老日、國民之休日及秋分日，東京市場形成五天連休的情況下，全球日圓交易量小價格容易波動。為了避免五連休期間日圓狂跌，日銀選在周五深夜進行匯率檢查，暗示市場連假期間日本政府隨時可能介入外匯市場。

同樣是因為日銀態度不夠鷹派，6月升息後一個半月日圓貶了4日圓，9月升息後卻一天就貶了2日圓。9月的日圓瞬間跌勢，可說是貝森特效應的瓦解。美國財政部長貝森特一直擔憂日圓的走貶會連動日債價格，進而影響美債利率，因此從2025年起就力促日銀升息，今年7月底美日聯手介入日圓匯市後，貝森特更積極介入，實際上也影響日圓價格甚多。

9月2日中午的東京外匯市場還是1美元兌160日圓，之後短短六天日圓就升值到152價位，引起日圓急升值的源頭就是貝森特。8月底的G20財政部長、央行總裁會議，貝森特會面日銀植田總裁並給建言，算是直接介入日本金融政策。貝森特公開警告交易員不要押注日圓走貶，宣稱自己現在是「莊家」，並暗示他掌握市場尚未充分掌握的政策資訊等壓制做空日圓資金的話語。

貝森特所說擁有市場所不知道資訊等話語，讓日圓市場疑神疑鬼，帶動9月上旬一波日圓升值。然而日銀18日雖是升息，但高市首相骨子裡還是反對升息，植田總裁也沒有變成強硬鷹派。

日銀18日升息算是開箱了貝森特所謂的資訊不對稱性，結果反而讓市場意識到，高市政府反對貨幣政策過快緊縮的立場並未改變。此外，目前日銀利率會議的九位投票委員，最鷹派的二位委員明年7月任期到期，之後高市首相應該會提名量化寬鬆支持者。這意味著明年8月以後的升息決策，可能會有四張反對票，並且5比4的表決結果意味著日銀內部對決，升息將會舉步維艱。

9月升息後，曾任日銀利率會議委員的木內登英評估，考慮到高市首相不喜歡升息，但她礙於美國壓力，可能會默認日銀在12月或1月再升息1碼到1.5%。之後日銀升息間隔可能被拉長到半年或更久，最後在2027後半或2028年到達終點的1.75%-2%。

儘管高市政權的意識形態與政治施壓，會深刻影響日後日銀升息步伐與日圓走勢。不過，今年以來因為日銀升息過慢，投機資金看出有利可圖，讓日圓市場成為大賭場，今年日圓多次逼近日本政府容忍邊界，最終促使美日進場干預，也加大日銀提前升息的市場與政治壓力。這說明了做空日圓投機資金之分量，與日圓價位也對日銀升息有著決定性力量。眼前貝森特喊話效應的消退，可能會讓投機資金又聚集在日圓空單，挑戰美日政府的底線。