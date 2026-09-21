社論／不升息到凍電價，選前釋利多未解經濟沉痾

央行召開理監事會後，經濟部電價費率審議會決定電價暫不調整。示意圖。聯合報系資料照 曾原信

不管美國總統川普對聯準會怎麼施壓，即使他欽點的華許接任聯準會主席後，仍選擇升息；而且聯邦公開市場委員會十二名委員一致決議升息一碼，並未因為美國期中選舉而向川普妥協。在此同時，我國中央銀行選擇走自己的路，既未升息，更局部鬆綁房市選擇性信用管制，在九合一選舉前給了營建業一個紅包。

央行召開理監事會後的第二天，經濟部電價費率審議會決定電價暫不調整，十二月再行檢討。意即選前不漲，如果立法院不同意給台電七一一億元的撥補，明年電價就面臨漲價壓力，形同把責任丟給立院。勞動部則在日前宣布勞工婚假從現行八天延長為十四天，看似針對少子化問題至少做了點事，其實這點小惠很難催婚乃至催生。各部會在選前拚命釋出利多，絲毫不令人意外，但台灣經濟沉痾一樣都未解。

華許沒有照著川普意志行事，背後有經濟情勢的現實壓力。美伊戰事持續，油價已突破每桶一百美元，並進一步帶動物價，消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率維持在百分之三點四。對抗通膨是央行天職，這讓華許面對升息的壓力增加，川普只好摸摸鼻子，改而怪罪是聯準會「充滿敵意」。

相較於美國，台灣的物價或許不那麼嚴峻，但絕對稱不上緩和。主計總處統計，今年五至八月的ＣＰＩ年增率，已連續四個月超過百分之二的通膨警戒線。央行同時將今年經濟成長率大幅上修至百分之十一點四八，ＣＰＩ增幅預估值也提高至百分之二以上，且若明年電價解除凍漲，物價上漲壓力更大。既然景氣夠熱、通膨又超過警戒線，加上聯準會啟動升息，一切似乎具備完美的升息條件，央行仍決定「連十凍」不調高貼放利率，採取管量不管價作法，透過數量工具調節資金。央行總裁楊金龍指出，今年國內通膨尚屬可控，明年可望回降至百分之二以下，「央行還有時間可以觀察」。

央行強調沒有在此時升息的急迫性，但楊金龍的說明透露出央行面對的難題之一是資金分配不均，擔心一旦升息，恐怕通膨沒壓制，卻先傷及房貸首購族和中小企業，這也反映出台灣經濟榮景不均的現況。現實是資金過度集中在股市與ＡＩ科技產業，央行迄今無法有效引導資金往產業均衡分配。

至於針對房市信用管制的鬆綁，包括第二戶房貸成數升至七成、取消建商購地動工時限，外界形容這是央行在「鷹派政策中展現鴿派溫柔」的「人道走廊」。而楊金龍的解釋是，兩年來的房市信用管制已經發揮一定效果；他承認，面對建商「叫叫叫」，央行也不能「硬梆梆」，言下之意央行確實感受到來自建商的壓力。楊金龍並有感而發地說，很多人覺得房市是央行的事情，他常跟同事說「捅到蜂窩了」，顯然央行不想承擔高房價這不可承受之重。

央行此舉僅針對過去兩年過度緊縮的副作用進行微調與局部修正，整體信用管制仍在，應不足以助漲房價；但外界想追問的是，央行資料顯示，今年七月底全體銀行不動產貸款集中度降至百分之卅四點四四，較二○二四年六月底卅七點六一的高點下滑，這樣是否已達到央行的政策目標？這點未見央行有力說明，無怪乎仍有央行理事反對此次對營建業鬆綁的政策決定。

防範通膨既是央行天職，華許展現了專業，楊金龍也不能落於人後。至於高房價的難題，是導致少子化的關鍵原因，雖說不是央行單一部門即可解決，但包括央行在內的各相關部會，都不該輕易卸下責任。