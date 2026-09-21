經濟日報社論／美國步步進逼 台灣要借力使力

美國步步進逼，台灣要借力使力。示意圖。 圖／AI生成 姜健平

美國商務部長盧特尼克之前證實，川普政府正研擬新一輪半導體關稅政策，基本方向是以赴美生產換取關稅豁免，即在美建立生產能力的企業可望獲得關稅優惠，未赴美生產者則可能面臨關稅。另外，國外媒體引述知情人士報導，美方研議中的課稅範圍可能不只涵蓋晶片本身，也可能延伸至搭載晶片的終端與科技產品。不過，相關方案仍在研擬，課稅範圍、稅率及豁免條件尚未正式公布。

對台灣而言，真正重要的問題是，台灣如何讓自己的國家利益，嵌入美國的利益計算之中。也就是台灣能為美國創造什麼不可替代的經濟與戰略價值？這也正是台灣借力使力的起點。

川普政府的基本思維，是把外交、關稅、投資、能源、軍事與產業政策放在同一張談判桌上。誰能為美國增加就業、擴大投資、降低供應鏈風險、強化製造業與國防能力，誰就擁有更多談判籌碼。

台灣半導體、AI伺服器、先進製造等產業鏈，都是可以對美國提供的戰略資產。美國正在推動製造業回流、重建半導體產能與AI基礎建設，台灣應主動提出一套「台美產業利益交換」方案。台灣不能只把自己定位成美國的消費者、軍火買家或投資出資者，而應成為美國再工業化不可缺少的合作夥伴。

近期美方持續要求台灣企業增加美國投資，經濟部最新盤點顯示，台灣企業規劃追加約200億美元赴美投資，主要集中於半導體供應鏈及AI伺服器等領域。台灣應該把這些投資當成談判籌碼。企業赴美設廠，台灣應爭取美方同步提供能源、土地、基礎建設及人才培訓等投資條件，並在政府採購資格、產品認證與市場准入方面，爭取公平且更有利的制度安排。

最重要的是，必須建立「雙基地」而非「單向外移」。美國基地貼近市場，承擔部分製造、組裝與終端服務；台灣基地則持續強化核心研發、先進製程、關鍵零組件、設備與人才。如此才能做到「根留台灣、布局美國」，而不是台灣企業赴美之後，逐步把整個產業鏈搬走。

面對美國的關稅與產業政策，台灣最需要避免的是陷入「比誰更願意讓利」的競賽。真正有效的策略，是形成一個美國難以輕易替代的完整生態系。

台灣應讓供應鏈成為美國最值得信任的供應鏈之一。過去美國企業最關心的是價格、成本與效率；未來則可能更加關心：晶片從哪裡來？韌體誰寫的？資料存在哪裡？產品能否被遠端控制？關鍵零組件是否涉及中國大陸製造？供應鏈遭到戰爭或制裁時能否持續運作？所以，台灣應打造「可信賴供應鏈」國家品牌，全面提升供應鏈透明度、資安標準與來源認證；用制度與技術證明：台灣的產品安全、供應穩定、技術可靠。

能源與電力是台灣下一個被低估的戰場。AI革命的下一個瓶頸，很可能是電力。美國大規模建設AI資料中心，意味著對電網、變壓器、儲能、發電設備與電力管理系統的需求急遽增加。台灣在電子控制、電力設備與精密製造方面具備基礎，完全可以參與這一波市場。因此，台灣對美談判應該加入「能源與電力外交」，協助美國建立AI資料中心與智慧電網供應鏈，同時爭取美國能源、電力設備、儲能與先進電力管理系統等技術合作，成為美國AI時代的基礎建設夥伴。

我們必須讓美國更清楚認知，支持台灣、強化台灣的經濟安全，同樣符合美國自身利益。台灣可以提供半導體，可以協助美國AI產業，也可以協助美國降低對中國供應鏈的依賴。但台灣必須把這些籌碼組合起來，把投資轉化為市場籌碼、把採購轉化為產業合作、把供應鏈優勢轉化為關稅優惠、把國防需求轉化為產業升級，最終讓台灣的經濟安全與美國的國家利益彼此嵌合。