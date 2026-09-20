經濟日報社論／AI產業回饋社會 應承擔合理電價

經濟部日前召開電價費率審議會，最後決定此次暫不調整。聯合報系資料照

經濟部日前召開電價費率審議會，最後決定此次暫不調整。儘管中東戰事推升國際燃料價格，台電發購電成本增加，為避免牽動民生物價及產業競爭力，審議會仍決議本次電價不調整，並支持優先爭取政府撥補台電711億元。今年12月將再討論費率，外界認為下次將極有可能調整。

先論電價應否調漲。就台電的財務而言，去年原預期虧損704億，因能源成本回落及賴政府調漲電價兩次，最後反而獲利750億，終止連續三年的虧損。今年3月起受中東戰事影響，國際燃料價格攀升，中油連續調漲電業天然氣價格，雖使台電前七月出現虧損214億，但仍比去年同期虧損減少很多。台電本身目前並無調漲電價的緊迫因素。

其次，台電近年發、購電成本容易受到國際能源價格波動衝擊，直接原因在於進口燃煤與天然氣價格劇烈上漲，而國內電價未能同步反映成本。與此同時，非核家園的能源政策，造成穩、廉、潔的核電歸零，也使供電結構更加依賴進口化石燃料，增加國際燃料價格上漲時的財務曝險。核電自2019年開始陸續停機、除役，以致俄烏戰爭引發的天然氣價格飆漲，使台電創下史上最大的虧損2,264億，2023年能源價格大幅回落，台電仍連續兩年虧損1,991億、411億。因此，政府的能源政策、電價政策與燃料採購策略，都應共同承擔台電虧損的責任，不能全部轉由民生用戶負擔。

賴總統3月底宣布能源政策改弦易轍，決定將核二、三廠重啟計畫送交核安會審議。核安會透露近期將核定核三廠再運轉計畫，後續台電仍須進行機組整備並通過安全評估審查，才能換發執照重啟運轉，最快要到2028年才能順利重啟。在核三廠能重啟前，政府於情於理並無調漲民生電價的條件。

至於台電提出半導體及AI資料中心應調整電價15%至20%的建議，倒是值得肯定與支持。隨著AI產業的興起，台灣AI供應鏈，整合成可運作的AI硬體，再到AI資料中心進行運作，每一階段都耗費巨額電力，需要高負載、長時間穩定供電的電力基建，故有「算力等於國力」、「電力就是算力」的核心論述。

也因此，以AI硬體製造擅長的台灣，在AI供應鏈中扮演關鍵角色，帶動全國用電需求，顯示AI與半導體擴產已成為能源需求的核心推力，在核電2025年全面退場，天然氣進口依賴度增加，AI產業考驗國家能源體系的承載能力，讓供電安全面臨新的挑戰。2025年電子產品及電力設備製造業用電，占全國總用電量已上升到24%，占工業用電也增至44%，相對停滯的水泥、鋼鐵、石化產業的用電占比則逐年下降。

由於AI產業的算力飆升，生成式AI與大型資料中心的擴建使伺服器耗水、電量激增，加上再生能源併網與全天候供電受限，電力公司轉向興建燃氣發電廠，甚至延後燃煤電廠除役以滿足資料中心用電，使得碳排規模龐大，更導致設置資料中心的地區居民，遭受電價、水費、地價上漲等成本外溢的苦果。

在美國已經興起反對設置AI資料中心的聲浪，成為11月期中選舉的燙手議題。美國眾議院之前即表決跨黨派支持的《電費負擔者保護法案》，基於「誰創造新的需求，就該負擔滿足這些需求所產生的成本」，要求大型AI資料中心業者，自行負擔因其需求而新增的發電設施、輸電線路及其他電力基礎建設成本，讓他們處理最直接的民怨，別讓一般家庭替科技巨頭的龐大用電需求買單。

台灣的AI供應鏈在此波蓬勃發展的過程中，因產能滿載、供不應求而耗用鉅額電力、排放巨量的溫室氣體，基於使用者（受益者、汙染者）付費原則，不但不應享受電價凍漲的福利，更有責任承擔電價的上漲。何況AI產業獲利甚豐，有能力承擔合理的電價上漲，並順利轉嫁給國外的需求大戶。相信AI供應鏈大戶合理承擔電費調漲，可顯著減少台電的虧損，也就不需在追加預算中動用納稅人的血汗錢，來補助中油、台電能源成本價差的問題，以免發生「節能省電的人，補貼耗費油電的大戶」的不公平問題。