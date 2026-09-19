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路合報黑白集／泥潭裡的彰化

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/彰化' rel='彰化' data-rel='/2/177457' class='tag'><strong>彰化</strong></a>縣議會議長<a href='/search/tagging/2/謝典霖' rel='謝典霖' data-rel='/2/247032' class='tag'><strong>謝典霖</strong></a>涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選，包括謝典霖（左）與父親謝新隆（右）都被檢方聲押獲准，母親鄭汝芬（中）以100萬元交保。 聯合報系資料照
彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選，包括謝典霖（左）與父親謝新隆（右）都被檢方聲押獲准，母親鄭汝芬（中）以100萬元交保。 聯合報系資料照

國民黨彰化選情因派系內訌而四分五裂。未料，近日又因議長謝典霖疑用公款助選，他和父親皆遭收押。如此一來，彰化的局勢就像掉進泥潭，只剩一團混亂。就看後續地方勢力洗牌，能否把它推回民主政治軌道。

吳音寧七月即公開質疑，謝典霖在議會席開十多桌，為表姑陳貞妃參選溪湖鎮長助選。當時謝典霖辯稱，錢都是自掏腰包，當天亦非選舉造勢。兩個半月之後，檢方以行賄及利用職務詐財等罪起訴，地院並將他和父母當庭聲押。外界質疑，司法此刻祭重手明顯是意圖影響選情，也和他們所犯的罪行不成比例。

謝典霖家族在彰南呼風喚雨多年，此次選舉，謝家父母重男輕女地排除其姊謝衣鳯參選，導致選情陷於惡鬥。他們這回遭押，恐怕不會引起地方太多同情，甚至將被大挖牆腳。與謝典霖搭配三屆的副議長許原龍，早已和他撕破臉，揚言要爭取議長寶座。以謝典霖的任性及浮誇作風，這回只怕翻身不易。

這場大戲，並沒有令人賞心悅目的感覺。以謝典霖的作風，他當了十七年議長，難道沒有其他的突槌可辦，司法卻拿一場餐宴大動干戈？尤其，國際機構才評比台灣司法獨立正在大倒退，司法就冒出來當工具，不怕閒言閒語？

彰化這場戲，有家族恩怨，有同室操戈，有利益算計，泥潭戰過後能有清澈時光嗎？

社論 黑白集 謝典霖 謝衣鳯 彰化 地方勢力 司法 國民黨 2026九合一選舉

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