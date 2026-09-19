聯合報社論／衝衝衝迴力鏢：蘇貞昌成蘇巧慧的新北障礙

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）需要父親蘇貞昌（右）的政治資產，又怕他成為選舉包袱。 聯合報系資料照

藍綠重兵部署新北，民進黨參選人蘇巧慧除邀前總統蔡英文擔任競總主委，賴總統也多次站台；最受矚目的，仍是她父親蘇貞昌的助選。近日蘇貞昌出席鶯歌一場重陽敬老餐會，在藍營候選人李四川致詞時大陣仗進場，後又擺出大老姿態對他拍肩，重新喚回市民對其鴨霸形象的記憶。也難怪，地方議論：「政二代」究竟會是蘇巧慧的資產或負債？

這場敬老餐會，李四川正在台上致詞，晚到的蘇貞昌率大批人馬中途進場，打斷了活動的進行不說，還對前來致意的李四川猛拍其右肩，看不出對他人的尊重。這場選戰，蘇巧慧原本選擇的是低調策略，營造「水獺媽媽」的溫暖形象；直至近期才拉高攻勢。未料，蘇貞昌一出馬，立刻將形勢拉回萬箭齊發，外加近身肉搏。新北市民更擔心的是，萬一蘇巧慧當選，她背後會不會有個嚴厲「太上皇」？

蔡英文日前為蘇巧慧站台，稱讚她「比十六年前的蔡英文更厲害」。此話聽似稱許，卻也勾起二○一○年「蘇蔡相爭」的記憶。當年因蘇貞昌插旗搶選台北市長，迫使蔡英文倉促參選新北；蘇貞昌現在自稱「小英隊友」，當年他可是凶悍的「小英對手」。蘇貞昌當時還前往保安宮發誓，說美國總統華盛頓不連任第三任，他也承諾「不會參選第三次台北縣長」；這話，也成為他後來揮之不去的魔咒。

當時綠營新北市對手是國民黨明星朱立倫，反倒是藍營對手郝龍斌相對好打；蘇貞昌搶先落子，被解讀柿子挑軟的吃。結果卻出乎意料，老將蘇貞昌慘敗給郝龍斌，反倒是蔡英文僅小輸朱立倫，成為蔡蘇在黨內形勢翻轉的關鍵一役。

二○一八年蘇貞昌再被徵召參選新北市長，他重回保安宮參拜，聲稱其心情跟保生大帝一樣「都是為了救苦救難」，相信神明會同意。但政治承諾一旦毀棄，再多辯解都沒用。那年，許多網友嘲諷「騙完神明騙人民」，蘇貞昌最終大輸侯友宜近卅萬票。如今，蘇巧慧接棒參選，她極力保持低調，淡化競爭色彩；誰料蘇貞昌一現身，不可一世的大剌剌姿態，立刻重新喚回民眾對他閣揆任內的種種鴨霸形象，這恐難幫蘇巧慧加分。

綠營近日猛攻李四川，指他過去主持民眾協調會時「大小聲」；藍營便反酸，蘇貞昌當年可是「新北拳王」，曾肘擊陳情的里長，閣揆任內則咆哮藍白立委。衝衝衝以往的強勢爭議，成了選戰迴力鏢。

例如，民進黨揶揄李四川，六十八歲參選未免「太老」；但蘇貞昌當年七十歲參選，又怎麼說？綠營又嘲諷，李四川只能「靠蔣」拉抬選情；相形之下，蘇巧慧的「靠爸」有比較高明嗎？蘇貞昌當年競選時，重砲轟侯友宜是「威權打手」；而今蘇巧慧卻高度「尊侯」，凡事感謝侯市長，狀至親密。侯友宜只好一再公開聲明，李四川才是他的接棒人。民進黨為了選票不惜雙標，選民會看不出來嗎？

蘇巧慧近期開出諸多選舉支票，並將為新北爭取更多財劃法預算。但選民不禁要問：蘇家父女多年來擔任黨政要職，執政資源一把抓，為何這幾年不多做一點，卻要等到選新北市長才提出承諾？

這次選舉，蘇貞昌雖避開民進黨合體大造勢，以免搶走女兒風采。蔡英文也笑蘇巧慧「常常忘了妳爸」，此話背後，點出了蘇巧慧競選策略的兩難：她需要父親的政治資產，又怕他成為選舉包袱。對她而言，找大咖站台其實不難，但要證明自己不是「電火球的延長線」，才是最難。要攻頂新北市長，她得先超越「蘇貞昌障礙」。