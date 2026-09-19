經濟日報社論／央行不升息 別讓百姓獨扛高物價

許多人聽到「通膨降溫」，以為東西應該變便宜。其實通膨從5%降到2%，只是價格上漲速度慢下來，過去幾年累積的漲幅仍存在。聯合報系資料照

美國聯準會9月16日宣布升息1碼，聯邦資金利率來到3.75%至4%。隔天台灣央行開理監事會，重貼現率仍維持2%，已連續十季沒有調整。台灣今年經濟成長率預估高達11.48%，央行預估全年CPI上漲2.03%、核心CPI上漲2.16%。經濟這麼熱，物價也還在漲，利率為什麼不動？

一般人對物價的感覺恐怕比2%強烈得多，120元的雞腿便當漲到140元，漲幅逾16%，早餐、咖啡、房租也都愈來愈貴。每次政府公布CPI只有2%左右，難怪有人懷疑，我每天花的錢，感受到的物價，怎麼跟政府公布的數字差這麼多？

CPI年增2%，衡量的是相較去年同期的價格變化。假設一個便當三年前是100元，一路上漲，現在來到140元，消費者記憶中的卻是從100漲到140元，體感溫度大不同。

許多人聽到「通膨降溫」，以為東西應該變便宜。其實通膨從5%降到2%，只是價格上漲速度慢下來，過去幾年累積的漲幅仍存在。老百姓記得以前一張百元鈔票可以吃一頓飯，現在通常不夠。

平均數也會掩蓋個人差異，每天外食、租房子的上班族，對餐飲與房租特別敏感。有房、有車、收入較高的家庭，消費結構又不同。每個家庭實際承受的物價壓力並不相同。

更值得注意的是物價為什麼漲，雞腿便當從120元漲到140元，可能牽涉雞肉、食用油、瓦斯、電費、店租和工資。央行就算把利率從2%提高到2.25%，雞肉供應不會增加，油價也不會因此下降，店租和基本工資更不會跌回去。

升息最能處理的是需求過熱，大家借很多錢、買很多東西，企業趁著需求旺盛漲價，央行提高利率可以讓消費與投資降溫。如果漲價主要來自成本，升息這帖藥就沒有那麼靈。

升息還有一個現實問題，馬上反應在借貸者身上，一個家庭背著1,000萬元未償本金，粗估一年利息負擔約增加2.5萬元。企業也一樣，尤其許多中小企業長期靠銀行融資，利率一升，財務成本馬上增加。

今年又是地方選舉年，愈接近年底，任何會增加家庭房貸與企業利息負擔的政策，都格外敏感。在這樣的時間點升息，政策造成的政治震盪恐怕會被放大。

這些都是央行不願輕易升息的可能考量，台灣目前的通膨沒有高到非升息不可，許多漲價又來自食物、能源、工資與服務成本。貿然升息，物價未必降多少，房貸戶與中小企業卻先受苦。況且升息壓低需求，也可能壓低投資、房市和消費。台灣出口與AI產業很旺，許多傳統產業和中小企業卻沒有同樣的好光景。升息會降低內需，一個利率要套在所有產業身上，央行難免左右為難。

但利率長期偏低也會留下後遺症，今年台灣GDP成長率預估11.48%，銀行放款與投資前七個月平均年增8.23%。經濟成長這麼高，市場資金也充裕，政策利率卻維持2%，資金是不是太便宜？

房價就是最敏感的地方，央行這幾年選擇用房貸成數等信用管制對付房市，不希望全面升息拖累其他產業。這有它的道理，但年輕人的感受很簡單，存款利息不高，房子卻愈來愈買不起。

物價也有同樣問題，薪水一年增加3%，如果外食、房租和服務價格漲得更快，GDP成長跟人民的生活有什麼關係？總體經濟很好，不代表每個人的荷包都跟著變厚。

所以央行也不能只拿2%的CPI回答民眾，更應該說清楚餐飲、房租、服務價格漲多少，哪些已經連續漲了幾年，低所得家庭承受的物價壓力又有多大，如何幫助他們。平均CPI可以判斷總體經濟，卻無法完全描述一個家庭每天花錢的感受。

央行看的是全台灣的一籃子商品，老百姓看的是每天掏出去多少錢。AI伺服器出口大增、GDP成長11.48%，老百姓卻感受不到這片榮景，這是目前政府的大問題。

升息無法讓便當錢減少，結果每個月卻要多付出房貸，這是央行不升息的重要原因之一。但政府如何能感受到民眾被物價所逼的辛苦，「於我心有戚戚焉」，以其他工具來調控物價，這才是「民之所欲，常在我心」。