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聯合報黑白集／給奶奶的情書

聯合報／ 黑白集

陸委會副主委梁文傑上月去桃園影展看了《給阿嬤的<a href='/search/tagging/2/情書' rel='情書' data-rel='/2/130894' class='tag'><strong>情書</strong></a>》，其後在社群上認證，它不是一部統戰片。 圖／微博照片
陸委會副主委梁文傑上月去桃園影展看了《給阿嬤的情書》，其後在社群上認證，它不是一部統戰片。 圖／微博照片

上個月，梁文傑看了《給阿嬤的情書》，其後在社群上認證，它不是一部統戰片。幸虧他這麼說了，要不然最近對岸深圳晚報披露台灣褚奶奶「跨海贈票」的故事，大概會被譏為台灣對大陸的統戰哩！

這齣現實劇的「本事」如下：五月底，深圳第七中學某班主任趙崇鍵想用台灣「追分—成功」火車票，鼓勵即將升高三的學生。於是在網上求助，翌日就收到褚奶奶的私信響應。六月初，六十二張包著票套的車票，如約寄到深圳。褚奶奶堅持自掏腰包，分文不收。

九月開學，趙崇鍵將車票逐一發給學生，讓他們作為備考明年高考的幸運物。這份情意，讓學生決定各自給褚奶奶寫信感謝。總共五十封明信片捎來台灣，雖非「僑批」，卻是另類「給阿嬤的情書」。巧的是，趙崇鍵十餘歲的小姪女趙童，正是電影裡飾演淑柔阿嬤的大女兒。她認為，不管暹羅或台灣的阿嬤，心裡都裝著善良。

這麼勵志溫馨的情節，都是真情流露，沒半分雕琢，更不是統戰；這正是兩岸最稀缺的質地。兩岸如今天天喊打喊殺，恍似在召喚地獄之火。

賴政府更走火入魔，為撈取抗中選票，就讓網軍出征、青鳥肆虐，無限升高敵意螺旋，連瑞幸咖啡、張雪機車都無法倖免。官員沒想通的是，褚奶奶真情買下的小小車票，比用天價購得的武器，更能阻止戰爭。

社論 黑白集 兩岸 情書 給阿嬤的情書 深圳第七中學 趙崇鍵

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