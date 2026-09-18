經濟日報社論／Fed升息有助金融市場撥亂反正

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）16日一致同意提高利率1碼，達到3.75-4.0%，是三年來首次升息。路透

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）16日一致同意提高利率1碼，達到3.75-4.0%，是三年來首次升息，不僅符合市場預估，而且有理有據。尤其是無論會後聲明，利率預測，以及主席華許在記者會上的發言，普遍釋放出明確的「鷹式」立場，顯示這次升息應該不是「一次性」的緊縮行動，而是新一輪升息周期的開始。

Fed在會後聲明指出經濟堅實擴張，並強調將「及時地（timelier）」達成2%目標，凸顯Fed的決策天平已經擺向以抑制通膨為重，決心阻止中東戰爭與人工智慧（AI）投資熱潮可能引發更廣泛的通膨危機。利率預測「點陣圖」則絕大多數官員預測今年內至少將再升息1碼。華許在記者會上則強調，通膨必須更明確且快速地趨向2%目標。在在都凸顯出Fed已全面趨向「鷹派」。

目前Fed緊縮貨幣政策的合理性顯而易見。通膨一直高於2%目標，而失業率超低，因此Fed的兩項使命中只剩下通膨目標尚未達成；且因最近中東緊張升高，國際油價再度突破百美元，因此短期內通膨還有再度走高的風險。

其次，近月來由於美國政府赤字持續擴大，各大AI巨擘又大舉發債，引發搶錢風潮，導致公債殖利率大幅上升，10年期公債殖利率更急升到5%，比7月底會議時上升近0.5個百分點，充分顯示Fed的貨幣政策已經落後於大勢。此時華許若仍然「只打雷，不下雨」，只會令市場質疑Fed的獨立性，導致殖利率進一步上升，對經濟的衝擊將比Fed升息更大，這也使華許已經沒有選擇的餘地。

再者，華許之前曾表示貨幣政策應由金融市場決定，但市場也會預期Fed將怎麼做，因此在雙方相互猜測之下，難免亂成一團。由公債殖利率猛升，已經證明這其實是一套糟糕的策略。基於貨幣政策畢竟是由Fed當家，而非由市場做主，因此Fed必須居於主導地位，才能撥亂反正。換言之，Fed本周升息，而且預測今年內將再次升息，將有助於長債殖利率走穩；但如果按兵不動，反而可能使債市出現更無秩序的賣壓。

接下來的焦點在於Fed短期內的利率展望，較可能的情況是Fed將再度展開一次升息周期。首先，也是最重要的理由，就是目前幾乎沒有證據顯示貨幣政策對經濟活動具有約束力，因為失業率仍位於或低於Fed官員所預測的充分就業水準。

其次，歷史經驗充分顯示Fed通常都是在決策官員都認為一次行動並不足以解決問題時，才會採取行動。由於單單升息1碼，對經濟活動的影響將微乎其微，因此一旦Fed開始緊縮，通常都是一系列升息，例如3碼或更多，才能確定緊縮對經濟的影響，以及抑制通膨的效果。

再者，華許在8月底傑克森洞年會上已經強調，並沒有多少證據顯示金融情勢正在約束美國的經濟活動，而近月來的通膨數據並不足以使他相信潛在的通膨趨勢正在改善中，因此原先的利率水準實屬不當；華許也不認為Fed能夠只靠「微調」利率，就能搞定通膨經濟。Fed重量級理事沃勒也強調只升息1碼，並不能將通膨率壓回到2%。

依據著名的「泰勒法則」，現在Fed應至少升息3碼，政策利率才會回到適當區間的下緣。多數決策官員已經預測今年內將再升息1碼；但基於下次會議的時間點落在國會期中選舉之前的敏感時刻，因此Fed可能於12月再次升息，而到明年初時可能再升1碼，之後再觀察通膨是否明顯消退，來決定何時開始降息。

至於Fed在美國國會期中選舉即將到來之前升息，總統川普的憤怒可想而知。但川普的憤怒，反而使華許在金融市場的信譽大為升高；既強化他約束通膨的承諾，也更加凸顯Fed的決策獨立性。摩根大通等機構指出，Fed的「鷹派」決議已使華許對抗通膨的信譽增強，現在市場已不再質疑Fed的獨立性與信譽。華許並未屈從於川普的壓力，而是借Fed的體制力量來對抗白宮的干預，同時鞏固他在內部的領導地位，不失為明智的抉擇。