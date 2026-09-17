AI示意圖。路透

人工智慧競賽正在進入一個新的階段。當Anthropic執行長阿莫戴呼籲放慢前沿AI模型的能力提升速度，OpenAI執行長奧特曼與xAI創辦人馬斯克也罕見地在安全議題上表達相近立場，這已不只是科技公司的內部辯論，而是一個政府、企業與社會都必須面對的公共政策問題。

值得警覺的是，AI風險的性質正在改變。

過去社會擔心的是AI會不會說錯話、製造假訊息、侵犯著作權；現在更值得擔心的是，AI開始具備自主操作電腦、呼叫工具、串接其他Agent、進入外部網路，甚至在受控測試中展現網路攻擊、規避監督，以及協助開發下一代AI的能力。也就是說，風險正從「錯誤內容」轉向「錯誤行動」。這是兩種完全不同的治理問題。

一句錯誤回答，還能修改；但一個Agent如果誤下交易指令、誤改系統權限、誤作醫療或金融決策，甚至在幾秒內與其他Agent協同行動，後果可能迅速擴大。

更重要的是，AI的速度已超過人類的治理速度。政府立法需要數月甚至數年，企業內控制度通常按季檢討，董事會與內控制度多半按月或按季運作；但AI可以在幾秒鐘內完成上千次決策。若治理還停留在人工審查與事後稽核，就像拿紙本交通規則管理自動駕駛高速公路，必然追不上技術。

因此，政府下一階段的AI政策，不能只討論「要不要管」，而要建立一套「分級治理」制度。

第一，應建立AI能力分級。一般聊天機器人，與可以操作金融帳戶、控制關鍵基礎設施、設計生物序列或進行網路攻擊的AI，不能適用同一套規則。監理的焦點不應只看模型大小，而要看模型具備什麼能力、能接觸什麼系統、可能造成多大外部性。

第二，高風險AI應有強制性的可追溯機制。未來重要AI Agent都應像飛機一樣有「黑盒子」：誰下指令、讀了什麼資料、呼叫哪些工具、做了哪些決策，都必須留下紀錄。沒有可追溯性，就沒有責任；沒有責任，就不可能有真正治理。

第三，政府應要求關鍵產業建立「AI監督AI」機制。金融、醫療、能源、電信與國防等領域，未來不可能只靠人工逐筆監督Agent。企業需要另一層治理Agent，即時監控工作Agent的輸入、處理、輸出與連結。

例如，某個理賠Agent突然讀取大量不相關資料，治理Agent應立即警告；某個採購Agent試圖繞過權限流程，系統應自動降權；多個Agent出現異常協同行為，更應能即時隔離。這不是把人移除，而是讓AI負責高速監控，人類負責價值與責任。

第四，政府監理也不能完全交由AI公司自律。科技公司願意開放第三方安全評估，是好的開始，但涉及公共安全時，仍需獨立測試、紅隊驗證、事故通報與跨國合作。就像金融業不能只由銀行自己決定資本適足率，AI產業也不能只靠模型公司宣稱安全。

AI競賽還有另一個現實難題：地緣政治。

美國擔心放慢腳步會失去對中國的領先，中國也不可能因為美國擔心風險就停止發展。這使全球AI治理陷入典型的囚徒困境。因此，真正可行的方向不是全面停下，而是建立共同底線。像核能、航空、金融市場一樣，國際社會可以競爭，但仍需要事故通報、測試標準與最低安全規範。

台灣尤其應該及早準備。我們沒有最大模型，也沒有最多算力，但台灣擁有半導體、製造、金融與完整供應鏈。如果能更早建立可信任的AI治理制度，未來「安全可控的AI」本身就可能成為新的國家競爭力。

AI時代真正值得爭取的，不只是「誰先跑到最前面」，而是：誰能在跑得最快的同時，仍然控制得住方向。這才是下一階段政府、企業與社會共同要面對的AI治理考題。