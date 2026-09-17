聯合報黑白集／國史館出任務

國史館新任館長陳翠蓮甫上任即表示，「黨外大聯盟」是冒用民主運動名號。中央社

國史館長陳翠蓮新官上任第一天，就掀起政治波濤。她嚴詞批評，在野黨要籌組「黨外大聯盟」和「在野大聯盟」，是在盜用過去民主前輩的名號，也在偷換概念。在野黨則反嗆，她把國史館長當成了「黨史館長」，上任首日就政治攻擊，根本不適任。

陳翠蓮一向獨派色彩強烈，在台大「卡管事件」中，曾一馬當先扮演反對管中閔的隊長。賴總統欽點她出任國史館長，顯然是看中其「戴著鋼盔往前衝」的性格，果然她也不負所望立刻大鳴大放。但是，國家史官政治好惡如此濃烈，如何保持中立與客觀？

以「黨外大聯盟」或「在野大聯盟」為例，都是相當中性的名詞，民眾一聽即懂；為何陳翠蓮覺得難以容忍？其中原由，也許是「黨外」一詞在威權年代有其特殊意涵。但去年鄭麗文聲稱要重現「黨外」精神，就是在反諷民進黨已失去當年的民主信念；民進黨當時不曾反駁，為何現在叫國史館長跳出來出征？

以陳翠蓮的風格，人們難以想像她會把國史館長當成什麼衝鋒戰警。關鍵在，台灣的民主進展和經驗是全民共有，不是哪個政黨所能專擅；「黨外」不是誰的珍寶，民主亦非民進黨之專利，就算國史館出任務也無法強占。民進黨曾走過台灣民主拓荒路，但現在它又讓這條路布滿陷阱和荊棘，也背棄了前人。對此，人民不會坐視的！