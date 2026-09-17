聯合報社論／調停俄烏戰爭，川普的算計與盲點

川普總統(左)分別與俄羅斯總統普亭(中)及烏克蘭總統澤倫斯基(右)通話，表示美國願意調停俄烏盡早結束戰爭。美聯社

今年春天開始，烏克蘭扭轉四年來的劣勢，開始主動攻擊俄羅斯腹地，遠至西伯利亞中部，都在烏克蘭無人機的射程範圍內。俄國經濟民生受創嚴重，民眾反戰情緒升高，而俄軍在烏東戰事陷於膠著，俄羅斯總統普亭進退兩難。

支持烏克蘭的歐洲各國並不因此雀躍，反而擔心。因為俄羅斯可能會打擊歐洲國家的軍事和後勤目標，讓歐洲停止援烏。普亭考慮另闢戰線，對一個北約盟國發動有限的襲擊，試探北約決心；攻擊形式從網路攻擊到小規模陸地入侵不等，目標很可能是波羅的海三國。對任一北約會員國的攻擊，依據條約，視同對全體北約的攻擊，這將觸發歐洲大戰。

美國中情局長拉特克利夫八月密訪莫斯科，與俄羅斯聯邦安全局局長見面，外傳就是對普亭提出警告，不准攻打北約。上次美國中情局長訪問莫斯科是在二○二一年，當時拜登政府的中情局長伯恩斯曾告誡普亭不要攻擊烏克蘭，未料戰爭還是在四個月後爆發。

但是美國同時也在運用俄羅斯的劣勢，發起另一波停火調停；中情局長返國後一周，美國特使魏科夫和川普女婿庫許納就訪問了莫斯科與基輔；烏克蘭總統澤倫斯基表示，兩位美國特使提出了一些「非常不錯且有價值的構想」，基輔同意在十月參加會談。

美國趁著現在烏克蘭占上風，重新調停俄烏衝突；中情局長面告俄國情報頭子，俄羅斯目前在戰爭中的悲慘實情，希望普亭能夠了解，敦促俄方在狀況進一步惡化前達成協議，並提議舉行美俄烏三方峰會，以結束俄烏戰爭。美國也邀請俄國財長參加Ｇ20財長會議，其實就是在表達善意，願意把俄羅斯重新帶回國際社會，並可能解除所有的制裁。

半個月來美國連連出手，施展外交手段，而最重要的，就是八日川普與普亭的一小時通話，川普表示和普亭進行了很好的對話，普亭也希望能達成協議，以結束俄烏戰爭。

如要談停火，協議中領土主權是最敏感的，俄羅斯絕不可能放棄已經占據的烏東，而烏克蘭不同意割讓領土，雙方只能按照現在前線原地停火，不過有人會批評這樣的停火是在獎勵侵略者。

如果協議談成了，普亭與澤倫斯基必須見面簽署，川普很坦白指出，目前的阻礙就是普亭和澤倫斯基憎恨彼此，但兩人也都「厭倦了戰鬥」。比較適合的是由川普作為中介人，三方見面；澤倫斯基曾表示願意在十二月美國主辦的Ｇ20峰會上與普亭會面。但克里姆林宮發言人表示「這不可能」，普亭與澤倫斯基的會談只能在莫斯科舉行，這又形同烏克蘭向俄羅斯投降，澤倫斯基不可能接受。

美國期中選舉將近，陷入通膨危機與民眾生活負擔困境的川普政府，需要尋找外交突破口來展現政績。在伊朗戰爭方面，不敢增兵，只能用「經濟版D-Day」拖住；與北韓的外交突破，恐怕要等到十一月下旬大陸舉辦ＡＰＥＣ峰會前後；剩下的就只有重啟俄烏停火談判，才能移轉民眾對內政的不滿。

不過，俄烏謀和絕非易事，川普的盲點在於只認定俄羅斯首肯，就能達成協議，但是烏克蘭與歐盟也有自己的想法，美國國會中反俄親烏的力量很強，這些都會是停火和談的障礙。

尤其是戰場情勢瞬息萬變，近半個月來俄羅斯的新型無人機和巡弋飛彈肆虐基輔，烏克蘭防空攔截飛彈數量不夠，攔截率低；而且俄羅斯現在攻擊目標已經不限於軍事目標，還瞄準能源設施，希望在寒冬來臨時逼烏克蘭屈服。

如果戰場情勢於俄羅斯有利，普亭恐怕又不考慮停火了。