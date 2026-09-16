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聯合報黑白集／蹭拍F35，大開眼界

聯合報／ 黑白集

嘉義縣長翁章梁率團赴波蘭參訪國防工業展，他坐進波蘭向美採購的F-35戰機駕艙，自詡「台灣第一個坐進F-35的民選公職」。圖／截自翁章梁臉書
嘉義縣長翁章梁率團赴波蘭參訪國防工業展，他坐進波蘭向美採購的F-35戰機駕艙，自詡「台灣第一個坐進F-35的民選公職」。圖／截自翁章梁臉書

嘉義縣長翁章梁率團赴波蘭參訪國防工業展，他坐進波蘭向美採購的F-35戰機駕艙，自詡「台灣第一個坐進F-35的民選公職」。嘉義縣被稱「無人機國家隊」基地，出國參展卻不見縣長與我無人機合影；也難怪國家隊叫得震天價響，獲國際認證的產品卻屈指可數。

翁章梁未簽下無人機訂單，卻宣稱「大開眼界」，也分享蹭拍F-35的內幕。原來，波蘭六年前向美國採購卅二架F-35，首批三架今年準時交貨，特在國防展亮相。

一對比，台灣的境遇截然不同。我七年前向美採購六十六架F-16V，說好今年底全數交付，卻一路拖延。首批交貨的兩架，八月中才自美起飛；未料中途卻滯留夏威夷至今，台灣左盼右盼等不到。更怪的是，對美國採購的攻擊無人機，竟因充電器是中國製，而排除在配備外。波蘭大秀F-35，人們才知美國對台軍售不是不能，而是不為。

川普政府拖延對台的一百四十億軍售，谷立言卻稱，「台灣國防預算占ＧＤＰ５％仍顯不足」。賴政府立馬追加預算，增加無人機組件採購。賴總統不怕北京阻撓美對台軍售，只擔心谷立言不開心。美國如此「耍賴」，才真讓人大開眼界。

翁章梁蹭拍F-35，他開了眼界，卻揭穿國防韌性虛有其表。下周川習會後，F-16能順利返台嗎？

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