經濟日報社論／少子化正掏空台灣的國力

少子化正掏空台灣的國力。圖為家長帶孩童到公園遊玩。聯合報系資料照

內政部日前公布8月戶口統計，全台總人口降到2,322萬4,721人，比7月減少1萬281人，總人口已連續32個月減少。當月新生兒只有7,492人，年減約11.5%；今年前八月累計出生數也只有6萬1,742人。

國發會再度下修長期生育率假設，2075年高、中、低推估分別為1.1人、0.8人與0.6人。依中推估，台灣總人口2045年將跌破2,000萬，2075年只剩1,215萬人；屆時老年人口占52.9%，年齡中位數67.1歲，工作年齡人口在半世紀內減少將近三分之二。看到這些數字，大家應該怵目驚心。人口變化一路牽動教育、兵源、勞工、醫療社福與政府財政，絕對是國家安全問題。

117學年度進入大學年齡的生源將落入低谷，因為2010年出生人口只有約16.6萬人。2025年也只出生10.7萬人。照這個趨勢下去，大學退場不會只是教育新聞，也會成為地方經濟的問題。一所大學關門，附近的房東、餐廳、商店與客運都會受影響，地方就業與稅收也可能跟著萎縮。學生減少，百工百業的人才來源也將逐漸收縮。

逐漸減少的人口，要負責國家的生計，也要撐住更龐大的高齡人口。長照需要人、醫院需要人、企業需要人，國軍也要人；到時大家搶的是同一批愈來愈少的年輕人。

國軍招募與徵集人力日益吃緊，如何支撐國防建軍？常備役體位可徵集役男自2021年起逐年減少，2023年首度跌破10萬人，國防部預估2027年將跌破8萬。20年後有多少役男，很大程度取決於今天出生人口有多少；政府再會喊口號，也變不出人。

人口老化還有一筆很少人願意仔細看的帳：青壯年愈來愈少，需要扶養的老年人愈來愈多，國家財政如何負荷得了？老年人多，健保要錢、長照要錢、退休制度要錢，國防支出也不可能憑空消失。「生之者寡，食之者眾」，情勢岌岌可危。

出生人口減少看起來很慢，一年少幾萬人似乎沒有立即感覺，可是它會在20年後同時變成兵源、勞工、納稅人與專業人才的缺口。等到缺口真正出現，再編多少特別預算都來不及。

南韓的情況值得台灣注意。2026年前六月出生數14萬5,804人，年增15.4%，結婚數也同步回升。南韓當然還不能宣布少子女化危機已經結束，但至少顯示出生數並非只能一路往下掉。

南韓做的事情不只是發錢，不孕療程、產後照護、新婚家庭住宅支持、育兒制度與婚育環境都一起調整，而且把人口問題拉到國政層級處理。台灣2025年總生育率只有0.695，低於日本的1.14、新加坡的0.87與南韓的0.8。再拿「東亞國家都一樣」安慰自己，恐怕說不過去。

政府目前將生育給付及相關補助加碼至每胎10萬元；行政院規劃的0到18歲每月5,000元成長津貼，經費也已編入116年度總預算案，預計2027年開始發放，表示政府願意加碼。但年輕夫妻決定要不要孩子，很少只看生產時能領多少錢。他們算的是接下來18年的房租或房貸、托育、教育、工時，及生了孩子後工作會不會受到影響。

人口問題應該比照國防與能源，列為國安層級的常設議題，由行政院定期檢查住房、托育、勞動、教育、醫療、租稅與移民政策對人口的影響。重大政策必須加入人口影響評估，別再讓各部會各管一小塊，最後沒有人對少子化負責。

移民是另一種選擇。新住民、外國專業人才與長期居留者，如何更容易留下來生活、工作、成家，甚至取得國籍，應該成為人口政策的一部分。台灣需要的除了外籍勞工，還有更多願意把未來也留在這裡的人。

少子化的後果就是「缺」。國家會缺士兵、缺納稅人；醫師、工程師、照服員等人才的補充也將更加困難。「眾裡尋他千百度，驀然回首，『沒人』在燈火闌珊處」。人口問題今日不處理，明天一定後悔。