經濟日報社論／別讓 AI 榮景擠壓企業融資

別讓AI榮景擠壓企業融資。示意圖。 聯合報系資料照

台灣經濟在AI相關產業帶動下快速成長，但非AI相關產業未必擁有相同的訂單與獲利榮景，這種分化可能進一步反映在融資條件上。近期，甚至部分上市公司也提到，銀行並非不願提供融資，而是新增額度與授信條件已不如過去寬裕。當AI投資與股市借貸需求同步擴張，非AI相關企業是否正承受資金競爭的壓力，值得關注。

銀行端的公開訊息，也顯示資金需求增加已影響授信安排。某大型金控今年8月法說會指出，旗下銀行上半年放款增額超過去年全年；面對資金吃緊，除提高利率爭取存款，也須妥善安排大型企業客戶需求。另一家金控亦提到，市場資金相對緊俏，使銀行在放款利率上更具議價空間，並可慎選授信客戶。這些訊息反映，銀行持續增加放款，不代表企業取得資金的條件仍與過去相同。更值得關注的是，一般企業可取得的融資額度是否低於過去，融資成本與授信條件是否已經轉嚴。

資金競爭可能來自兩個層面。首先，是AI產業快速擴張的融資需求。科技廠商擴廠、購置設備、預付貨款與營運周轉，都需要資金支持。當銀行的存款成長、流動性與資本承擔能力無法同步擴張時，大型AI企業融資需求快速增加，便可能壓縮銀行承作其他企業新增授信的餘裕，並影響其利率、擔保與期限等條件。

其次，是股市投資的直接與間接借貸。銀行提供的信用貸款、理財周轉金及股票質押等資金，部分可能流入股市；銀行也可能透過對券商等金融機構的授信，間接支持股票融資交易。過去「四貸同堂」的討論，多聚焦重複借貸，以及股價下跌後的追繳與斷頭風險。然而，即使借款人還款正常、擔保品充足，也不代表信用配置沒有成本。股市槓桿的影響，可能在市場熱絡時，就透過銀行資金成本與授信安排，傳遞給未參與槓桿交易的企業。

兩類需求的經濟意義不同：AI融資支持生產與投資，股票交易借貸則不等同提供企業新增投資資金。主管機關不能只看企業放款總額，而應區分產業與企業規模，釐清一般企業融資餘裕下降，究竟是受到AI產業大量資金需求與股市借貸擴張的影響，還是來自企業自身營運前景與信用風險的變化。更重要的是，排擠未必表現為拒貸，也可能是額度縮小、利率優惠減少、擔保要求提高，或資金到位時間拉長。

因此，主管機關首先應定期調查企業授信條件，結合銀行資料與企業訪談，按產業、規模及信用條件，追蹤核准額度、利率加碼、擔保要求及審批時間。尤其應辨識，營運與還款能力大致穩定的企業，是否因銀行資金或資本配置改變，而面臨較不利的融資條件，不能等到拒貸或資金斷鏈才注意。

其次，應分別監測AI產業授信與股市相關信用。前者須檢視產業及集團集中度，以及投資回收與現金流風險；後者應掌握銀行、券商等金融機構之間的資金鏈，辨識最終用途並避免重複計算。若股市相關授信成長過快、風險定價不足或過度集中，應要求銀行檢討內部限額、資金期限與資本配置，而非僅以逾放率偏低作為安全依據。

再者，針對還款能力未明顯下降、卻受短期授信供給限制的中小企業，政府可檢視現行信用保證及政策性融資機制是否仍有制度障礙，提升企業取得資金的可及性，避免融資條件僅因信用資源配置改變而不合理地轉差。

AI與股市榮景也考驗金融體系配置信用能力。當一般企業尚未分享繁榮成果，卻可能先承擔資金變貴與融資餘裕下降的壓力，主管機關不能只以經濟成長率與放款總額判斷金融支持是否充足。如何讓信用資源支持成長，避免融資條件分化進一步擴大產業落差，才是這波榮景值得正視的課題。