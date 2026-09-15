聯合報黑白集／沈伯洋的防彈衣

民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日，租借裝備體驗跑步，上衣可見防彈背心的輪廓。圖／沈伯洋競辦提供

沈伯洋到日本東京「體驗跑者生活」，被發現運動服底下穿著防彈衣。沈伯洋說，自己被中國當局通緝，為避免任何閃失，必須加強防護。令人好奇的是，穿防彈衣慢跑，真的只是危機意識嗎？

國內政要走訪日本者絡繹不絕，前總統蔡英文、閣揆卓榮泰、外長林佳龍，近一年都曾為不同原因赴日。雖然「沒說不代表沒穿」，但拿「穿防彈衣」做文章的，沈伯洋是頭一個。綠營更重要的黨政要員，都不怕中共對他們不利，倒是沈伯洋生怕有閃失，真是奇也怪哉。

而且，沈伯洋的防彈衣穿法獨特。他外頭穿著緊身運動衣，裡面的防彈衣輪廓畢現，外人一眼就能發現。若有人想動歪腦筋，豈會看不出來？難怪此舉被譏諷，穿防彈衣慢跑，旨在「擺拍」。

沈伯洋說，他去美國也穿防彈衣。但他和防彈衣的歷史，還不止於此。有外媒報導，沈伯洋自稱他「兩年前曾躲過一次襲擊」，為他調整防彈背心的裁縫，「被發現是中國特工」。這種戲劇化陳述，恐連零日攻擊編劇都寫不出來。

沈伯洋曾說自己被裝監視器監控，家人被恐嚇；加上防彈衣不離身，簡直堪稱全台「維安風險最高」，連總統都比不上。但事實真相，究竟他確曾「受特殊威脅」，還是慣性炒作「中國威脅論」，墊高自己重要性？大多民眾並不傻，應很容易判斷真假。