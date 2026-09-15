聯合報社論／經貿辦改為常設，但談判人才的戰場在哪？

行政院發言人李慧芝（左二）與國科會副主委張振豪（右）。聯合報資

美國總統川普近日在共和黨造勢大會上再對台灣晶片開砲，說晶片產業都跑到台灣，台灣要把晶片賣到美國，就得付一○○％、二○○％的關稅。對此，國科會副主委張振豪回應說，川普的話「我們就不用去聽」；由於發言不當，政院發言人李慧芝趕緊搶過麥克風補充，稱台美已簽有投資備忘錄，政府將持續爭取免稅配額等，為其失言遮掩。

張振豪身為國科會副主委，發言竟如此毫無節度，令人意外。這也凸顯政府經貿人才欠缺應對能力的事實。李慧芝以台美投資備忘錄幫他圓緩，看似四平八穩，其實仍無法讓國人釋懷。畢竟台灣銷美晶片迭創新高，已使兩國貿易嚴重失衡，台灣已躍居美國第二到第三大逆差國，隨時可能成為川普制裁的對象。這點，顯然不是政府發言人三兩句自我安慰，即可以帶過。

八月底，行政院應立法院要求，將行政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）由「臨時任務編組」改為「常態編組」，並藉此培養談判人才。然而，究竟要誰領軍，迄今仍找不到人選，暴露了政府的困境。說穿了，以目前賴政府的執政模式，對外幾乎沒有對等談判或折衝協調，多半只能屈膝迎合；也沒有專業人才的發揮餘地，只有政府高層的政治思考和授意。在這種情況下，經貿談判人才的戰場在哪裡？

前經貿辦副總談判代表顏慧欣年初在病榻中寫信給閣揆卓榮泰，對ＯＴＮ肩負國家對外談判重任，卻缺乏培養高階談判人才的機制，導致人才出現嚴重斷層，甚表憂心。此信曝光後，經立法院強力要求，行政院才同意將經貿辦組織升格為常設單位，人力擴編至六十人。但在總談判代表楊珍妮因霸凌去職後，接替人選仍遲遲無法產生。

深一層看，若平時不積極培養人才，光是經貿辦常設化，未必能解決台灣對外談判的畏縮及不對等問題。談判人才的養成，要從一次次對外談判場合累積經驗，培養出應對進退的實務策略。但賴政府的外交策略，在抗中主旋律下，對於美日的要求可謂一味卑躬屈膝，少有國家或產業的利益考量。以台美對等貿易協定（ＡＲＴ）為例，即存在諸多不平等條件，甚至將軍費占ＧＤＰ比率直接寫入，各種食安與農業、醫療一概棄守；這根本就是照單全收，哪有談判？

對美如此，對日何嘗不是。除了開放日本核食，今年日菲就畫定兩國專屬經濟區啟動談判，逕自瓜分我經濟海域；我外交部第一時間還對此表示「肯定」。舉凡遇上日本，膝蓋就矮一截，都忘記要折衝。

至於顏慧欣信中也念茲在茲的台美廿一世紀貿易倡議及跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）等，她提及楊珍妮對於加入ＣＰＴＰＰ態度消極，根本沒有具體時程與計畫。楊珍妮的草率，其實也相當程度反映了民進黨政府的缺乏企圖。民進黨政府一再聲稱，只要接受美國萊豬和日本核食，台灣參與ＣＰＴＰＰ便能水到渠成。但台灣人民什麼都吞了，卻根本看不到ＣＰＴＰＰ大門，蔡英文和賴清德在乎嗎？

今年十一月，ＣＰＴＰＰ將在越南召開執行委員會議，攸關台灣入會能否成立工作小組。由於台商在越南投資頗多，我外交部門原研判，越南輪值主席國未必對我不利。但越南國家主席蘇林四月訪陸，和習近平發表聯合聲明，稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，台灣入會的希望瞬間又變得渺茫。賴政府若不正視北京對會員國的影響力，設法曲線突破，卻只會對美日一味迎合，我加入國際經貿組織怎有可能？