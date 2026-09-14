經濟日報社論／當順差成為原罪 台灣不能沉默

美國總統川普最近表示，如果聯準會不降息，威脅停止與對美貿易順差國家進行貿易。這項發言尚未形成政策，也沒有逆差門檻及執行方式，但政治訊號十分清楚：只要一國對美順差過大，即使未違反規則，仍可能被視為占美國便宜，成為施壓對象。

這並非川普經貿政策的新轉向，而只是再次為其一貫理念加碼。從第一任期以來，川普便將雙邊貿易逆差視為美國利益受損，要求各國作出鋪天蓋地的承諾。如今只是將這套「結果導向」邏輯推向極致：衡量貿易是否公平的標準，不再是雙方是否遵守規則，而是結果是否符合美國利益。

更值得注意的是，貿易工具的邊界日益模糊。聯準會利率原應取決於通膨、就業及金融穩定，川普卻以停止貿易施壓，將對外貿易、貨幣政策與國內政治綁在一起。美國也曾將關稅與移民、毒品、國防及國家安全掛鉤，顯示市場准入已成為推動各種政策目標的工具。

對台灣而言，最大的警訊是對美順差快速擴大。2026年上半年，美國對台貨品貿易逆差約1,072億美元，台灣已成為美國第二大逆差來源，僅次於越南。然而，這並非台灣以不公平手段奪取市場，而主要由AI伺服器、半導體及資通訊產品出口帶動。這些產品正是美國建置AI資料中心及提升科技競爭力所需的中間財與資本設備。

換言之，美國對台逆差擴大，很大程度是美國AI投資成長的結果。台灣產品不是削弱美國競爭力，而是在支撐美國科技產業。若將所有進口都視為損失，不僅忽略全球分工，也混淆消費品與生產性投入的差異。後者能提高美國企業生產力，不能直接等同美國受損。

更不公平的是，台灣已作出龐大的赴美投資承諾。與台美對等貿易協議相關的安排，包括至少2,500億美元企業直接投資，以及另行提供2,500億美元信用保證。

川普第二任期以來，台積電已兩度宣布各追加1,000億美元赴美投資，使其美國投資承諾總額增至2,650億美元。加上其他台灣企業的投資規畫，台灣企業對美投資規模已十分可觀；至於其中有多少可計入台美協議所列的2,500億美元新增投資目標，依雙方正式認定為準。

其他國家多以能源、基礎建設或多元產業履行承諾，台灣投入的卻是最具戰略價值的半導體核心產能，以及長期累積的技術、人才與產業生態系。即使如此，川普仍多次宣稱台灣「偷走美國晶片生意」。這不僅抹煞台灣企業努力，也淡化美國晶片設計、設備及品牌業者長期從台灣製造體系取得的龐大利益。

其中更存在「投資—逆差悖論」。台灣企業赴美設廠初期，仍須從台灣輸入設備及零組件，短期內可能使台灣順差增加；待美國產能形成，又可能取代部分台灣出口。若美方一面要求台灣擴大投資，一面又以短期逆差增加施壓，台灣恐同時承擔產能外移與貿易制裁的雙重成本。

這也說明赴美投資未必能終結美國壓力。若逆差始終是唯一標準，台灣即使增加投資、採購以及市場開放，仍可能因AI需求推升出口而再度受壓。台灣不能陷入「順差擴大、作出讓步、順差仍在、再被要求讓步」的循環。

因此，政府不能只強調台美夥伴關係，也應積極駁斥不公平指控，完整呈現台灣對美投資、能源與軍備採購、服務貿易，以及美國企業從台灣供應鏈獲得的利益。台灣的投資與開放承諾，更應換取明確、穩定且可執行的關稅待遇與市場准入。

川普的禁貿威脅未必落實，卻提醒台灣：產業重要性不會自動轉化為公平待遇，龐大的投資也不必然換來穩定的經貿關係。

台灣既要守住美國市場，也要積極參與區域經濟整合，推動雙邊及多邊經貿合作，深化與主要國家的供應鏈連結。唯有將產業優勢轉化為制度保障，建立更多元、穩定的經貿網絡，才能降低對單一市場的依賴，避免再度單方面承擔調整成本。