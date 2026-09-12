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聯合報黑白集／誰真的在乎少子化？

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/少子化' rel='少子化' data-rel='/2/110086' class='tag'><strong>少子化</strong></a>已成國安問題，政府大撒幣卻未解決問題。示意圖。 聯合報系資料照
少子化已成國安問題，政府大撒幣卻未解決問題。示意圖。 聯合報系資料照

對於少子化，大家恐怕早都心涼了。內政部每月仍行禮如儀地公布數字，八月新生兒是七四九二人。你若不曉得這數字是什麼意思，簡單地說，比起十年前，每月出生數直接減少一萬人。

都說少子化是國安問題，但誰真的在乎呢？賴總統五月才端出超級大禮包，要撒三八○○億元補貼，用「十八招」協助二七七○萬人次。當數字誇張到如此眼花撩亂的地步，把生養、托育、職場、居住減壓都打成一包；不難想見這禮包只是個選舉供品，跟救生育沒太多關係。

政府大撒幣，看在許多婚育期的年輕人眼裡，只是食之無味的雞肋，但趁機猛撈的也不乏其人。上個月，澎湖爆發了「小孩養小孩」的悲慘故事：年約五十的父母連生了十三個孩子，父母都長居台灣，母親更把孩子的補助帳戶和身分證都帶走；留下八名未成年孩子，只能由剛成年的兄姊打工照顧。這種人間慘劇，不正是胡亂撒錢的政府造成的嗎？

不算賴政府的三八○○億，從二○一六至今，政府在少子化對策上已投入近七千億經費，台灣人口的黑洞卻越補越大，但民進黨在乎嗎？賴政府反中大肆採購武器，四布疑雲抓共諜整陸配，出動國家機器迫害異己，對合法選舉產生的立委發動大罷免，把高科技人才成批送去美國。這種國家，年輕人會有敢生育的幸福感才怪！

社論 黑白集 少子化 民進黨 大禮包 內政部

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