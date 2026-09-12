經濟日報社論／金融公公併 要綜效更要公共價值

彰銀8月25日宣布啟動策略合作、投資及整併的前期評估並公開遴選財務顧問，國票金也已授權尋找財務顧問，建立策略合作、投資或整併的評估機制。聯合報系資料照

市場高度關注國票金（2889）與彰銀的「公公併」，已從市場傳聞進入評估階段。彰銀8月25日宣布啟動策略合作、投資及整併的前期評估並公開遴選財務顧問，國票金也已授權尋找財務顧問，建立策略合作、投資或整併的評估機制。此時最重要的，不是急著回答「誰併誰」，而是先回答「為什麼要併、併了能帶來什麼」。

財政部之前提出三原則：尊重市場機制、利害關係人合意、綜效優先，並強調公股經營主導權及政策性任務不受影響。原則值得肯定，但真正考驗在於能否轉化為可量化、比較及驗證的條件，否則「綜效優先」易淪為正確卻無法檢驗的口號。

「合則兩利」，前提不是把兩家公司放在同一屋簷下，而是能否做到業務互補、成本下降、風險可控及治理更佳。若只是徒增組織層級、保留重複人力、各自為政，最後可能只是「大而不強」。

從產業結構看，彰銀具有銀行通路與存放款基礎，國票金則擁有金控架構及資本市場專業，兩者在組織與業務上具有一定互補性。若能有效整合，可形成「銀行金融＋資本市場」雙引擎，讓企業取得涵蓋公司債、上市櫃、併購顧問及財富管理的完整服務，從單純資金提供者轉型為陪伴企業成長與國際化的金融夥伴。整併若能創造這種能力，才值得股東與市場支持。

國內外金融整併經驗可知，金融整併從來不是「船大就好行」。2005年台北銀行與富邦銀行合併成立台北富邦銀行，顯示若具清楚策略、規模經濟及持續整合能力，整併確能創造綜效。反觀2007年由英國蘇格蘭皇家銀行（RBS）、Fortis及Santander組成的財團收購荷蘭銀行（ABN AMRO），其後遭逢全球金融危機，RBS因資本、資金與風險壓力，以及未能充分掌握收購標的風險，翌年陷入鉅額虧損並接受英國政府救助，成為金融併購風險管理的經典警示。

金融併購最大的風險，不是買不到，而是買了才發現整合成本與風險遠高於預期。兩家公司均為上市公司，公公併不能只是政府整合公股資產，更不能以行政意志取代公司治理。換股比例、企業價值、資本適足及經營團隊安排，均攸關股東權益。

財顧應以一致標準，客觀比較「彰銀併國票金」、「國票金併彰銀」及「維持現狀」三方案，量化成本、資本效率、系統整合及交叉銷售效益。如果三種方案比較後，合併不是最佳答案，就沒有必要為了公公併而公公併。

金融整併的關鍵，不是能不能併，而是有無清楚戰略邏輯、合理價格、充分風險評估及足以消化整合成本的管理能力。四者俱備，公公併才值得支持；否則不應為追求規模而併。財政部的責任，也不是替市場預設答案，而是建立可受檢驗的程序：財顧獨立、估值有據、交易透明、效益量化、權益受保障。既以「市場機制、利害關係人合意、綜效優先」為原則，更應落實於每個決策環節。

合併並非唯一答案。若雙方尚無法證明正式合併的必要性，不妨先從企金、投銀、財富管理、海外金融及數位服務展開策略合作，以實績驗證綜效，再決定是否合併；先以合作證明價值，再以綜效決定整併，或是更穩健的路徑。

畢竟，整併是手段，綜效才是目的；公股是資本，公共價值才是責任。市場真正應檢驗的，不是誰吃誰，而是合併後能否創造高於現況的價值。這也是財政部、公股代表及兩家公司對股東、市場與全民應交出的成績單。