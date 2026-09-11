聯合報黑白集／清泉崗的這一夜

空軍清泉崗基地。 聯合報系資料照

清泉崗夜空出現無人機，一架小小飛行器，就讓機場軍民航班都停擺。許多民眾都在問：國軍反無人機系統呢？政府正大肆採購並發展無人機，卻連對付一架無人機都沒辦法，也太遜了！

一般空拍機，出廠時就內建「地理圍欄」，結合衛星圖資與所在國家公告的禁航區域，就算操作者想飛進去，機器也不會聽命。但近年新興的ＦＰＶ（第一人稱視角無人機），所有動作都由玩家決定，電子圍籬對它無效。

那為何無法干擾它，或將它驅離？原因是，ＦＰＶ可能使用不同頻段的無線電鏈路，而機場是軍民共用，布滿導航及通訊無線電訊號，因此不敢貿然行動。軍方只能通報地方警力協助搜捕，結果一無所獲，連該機什麼型號、誰在操控、是否惡意入侵，一概不知。

這樣的景象，讓人扼腕。賴政府大編無人機預算，一副足以對付大軍來襲之狀；但隨便一架無人機出現，軍方卻束手無策，還得求助地方警察協尋。這要發生在戰場，連敵人在哪都不清楚，談什麼克敵制勝？

清泉崗這一夜，無人機最後消失，操作者也從未找到，狠狠暴露了軍方的無能。如果來者居心叵測，我們也只能等它自動飛走嗎？近幾年政府編列了四十億反無人機系統，今年又新增一八七億元；這番雄心壯志，不能只讓百姓看到八架戰機被迫轉降新竹機場的結局。