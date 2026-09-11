經濟日報社論／洗產地風暴 台商要拚可信供應鏈

美中AI競賽從「技術與晶片爭奪」，升級為國際規則與陣營之爭。 路透

最近一家台廠因涉嫌「洗產地」，遭檢調大規模搜索。這看似個別廠商事件，但若放在美中近期一連串政策動作下觀察，背後牽涉升溫的美中AI版圖競爭，以及全球供應鏈規則的重新改寫。

川普2.0的對中政策已出現變奏。2025年以高關稅為主，到2026年，單靠關稅築牆的限制逐漸浮現，政策進一步轉向市場准入與供應鏈安全，逐步將美國市場築成一道「圍牆花園」，降低中國成分與供應鏈風險。背後原因之一，是中國在AI、人形機器人、創新藥等新興產業快速崛起，對美國科技優勢形成新的競爭壓力。

美中AI競賽從「技術與晶片爭奪」，升級為國際規則與陣營之爭。美國主導的「矽盛世」旨在整合AI、半導體、關鍵礦物、能源與先進製造供應鏈，透過盟友與可信賴夥伴建立安全、韌性的科技網絡，也提高各國在美中科技體系間進行戰略選擇的壓力。中國主導的「世界人工智慧合作組織」則強調AI發展權與國際合作，中國企業並以開放權重模型與數位基建，擴大在全球南方的AI影響力。

這場競爭也讓「中國參與製造」成為美國新的政策議題。美國智庫皮特森國際經濟研究所8月發表《中國參與製造：全球供應鏈與美國脫鉤的局限》，研究發現，美國自中國直接進口雖明顯下降，但透過全球供應鏈間接包含的中國製造比重，下降幅度相對有限。換言之，美中直接貿易下降，不代表中國已退出美國供應鏈。

白宮隨後發布《轉運大騙局》報告，指出2018年後美國自中國直接進口比重下降，但部分中國商品可能透過第三國轉運或加工後進入美國，並點名40餘個具有較高轉運風險的經濟體。美國並推動以AI打造「偵探邊境」，整合貨運、航線及供應鏈資訊辨識高風險貨物；台灣與日本、墨西哥、南韓等都被列為轉運風險較受關注的對象。

這項變化對台商尤其重要。未來美國海關查核可能不再只看原產地證明，而是進一步檢視實際產能、零組件來源、加工程序與轉運路徑。企業不只要證明產品「在哪裡出口」，更要證明「在哪裡製造、如何製造」，供應鏈可追溯能力將直接影響市場准入。

AI本身也是另一場競爭。美國領先的大語言模型與服務仍以閉源體系為主，中國業者則積極以開放權重模型搶占全球開發者市場。美中競爭焦點已由模型效能，擴大到能力、成本與開發者生態。

白宮目前豁免開放權重模型的事前政府測試，也意味部分風險管理責任更多落到模型提供者、部署企業與基礎設施業者。企業供應鏈治理因此不能只停留在原物料清單，也應延伸至AI資產管理，掌握模型來源、權重、訓練資料來源及模型風險，以因應提高的資安、採購與合規要求。

更值得注意的是，美國的安全圍牆正由軟體延伸到實體AI與能源設備。7月底，美國針對中國製人形、四足機器人及電力逆變器加強設備准入限制；8月底又針對外國製大宗電力系統設備建立國安審查架構。後者並非全面禁止外國設備，而是將軟體、韌體、遠端控制與供應鏈風險納入審查，必要時可要求隔離、監控、汰換或移除風險設備。

這意味台灣產品不能只靠「非紅供應鏈」取得優勢。從AI伺服器、電源設備、儲能到關鍵零組件，未來要進入美國AI基建市場，不只要有價格、品質與製造能力，更要證明產品來源、安全性及供應鏈的可信賴程度。合規能力本身，正在成為新的競爭力。

整體來看，美國正在重新定義AI與關鍵科技供應鏈的市場准入門檻，從洗產地、原產地查核，擴大到零組件、軟體、AI模型與關鍵設備的安全審查。對台商而言，未來已不是「非中即可」，而是必須做到「可信賴、可追溯、可驗證」。切入AI非紅供應鏈已不只是產銷問題，更是攸關市場准入、公司治理與企業競爭力的戰略課題。