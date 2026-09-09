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聯合報黑白集／陳時中的「面腔」

聯合報／ 黑白集

行政院政委<a href='/search/tagging/2/陳時中' rel='陳時中' data-rel='/2/124476' class='tag'><strong>陳時中</strong></a>（左）挺民進黨台北市長參選人<a href='/search/tagging/2/沈伯洋' rel='沈伯洋' data-rel='/2/220120' class='tag'><strong>沈伯洋</strong></a>（右），對<a href='/search/tagging/2/蔣萬安' rel='蔣萬安' data-rel='/2/109340' class='tag'><strong>蔣萬安</strong></a>開酸「不要選面相難看的」。聯合報系資料照
行政院政委陳時中（左）挺民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），對蔣萬安開酸「不要選面相難看的」。聯合報系資料照

陳時中輔選沈伯洋，讚他古錐，還說「市長不要選面腔歹看的」。他先批蔣「面目猙獰」，又諷其「面腔歹看」；藍營嗆陳時中學青鳥，拿容貌羞辱蔣萬安父子。綠營辯稱，「面腔」是指表情，不是外貌。但陳時中拿蔣萬安的臉說嘴，反讓人想起他當年競選時的「廁所偷窺」宣傳照，變態景象引發社會大眾反感；陳時中除了撤照，也被迫公開道歉。

說起來，陳時中是「面腔歹看」過來人。他選台北市長，提出公廁改用免治馬桶政見，拍攝出從廁所上方探頭窺看的宣傳照。其微笑神情引起民眾聯想到性騷擾，逼真程度讓許多女性覺得毛骨悚然。選情便一路趴地不起。

陳時中被類偷窺照敗光選票，因為選民認為「相由心生」。但他批蔣萬安面目猙獰，起自蔣萬安帶頭質疑行政院在毒油案「蓋牌」。陳時中把蔣萬安究責醜化成「面腔歹看」不親民，未免太藐視北市選民智商。

國外研究「面部政治學」，作為選戰視覺武器。只要將表情、肢體語言醜化，不必直踩容貌歧視紅線，即可煽動選民負面情緒。反之，沈伯洋就得裝古錐，粉飾他主導大罷免的暗黑惡質。

綠營網暴蔣萬安未成年兒子，陳時中身為主管兒少政策的政委，不制止惡風，還領軍醜化蔣萬安，帶頭霸凌父子。作官的像流氓，這「面腔」，比廁所偷窺更嚇人。

社論 陳時中 沈伯洋 蔣萬安

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