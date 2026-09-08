經濟日報社論／看壽險匯率新制 別只算半本帳

國際媒體近日報導台灣壽險業的外匯曝險，把2026年的改革描述成一次會計規則的鬆綁，並引述國際信評機構的評論，指這只是把匯率風險往後遞延，並未真正消除。 聯合報系資料庫

國際媒體近日報導台灣壽險業的外匯曝險，把2026年的改革描述成一次會計規則的鬆綁，並引述國際信評機構的評論，指這只是把匯率風險往後遞延，並未真正消除。這個批評建立在不完整的前提上，因為報導只看到改革的一半。

今年上路的並非單獨一項會計變動，而是兩項新制配套實施。一是修正保險業財務報告編製準則，即報導所稱的匯率攤銷法；二是修正人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項。前者處理財報認列的時點，後者處理省下來的錢去了哪裡，兩者合看才是全貌。

過去的會計規定要求外幣貨幣性項目在每個報導日按期末匯率重新換算，兌換差額全數計入當期損益，不管有沒有處分、有沒有把資金匯回台灣。壽險公司買進一檔10年期美元債券，本來就打算持有到期，中間的波動在經濟意義上並非真正的損失，但會計規定要求逐期認列，台幣一升值，帳上立刻出現巨額虧損。業者只好購買大量短期避險工具來讓報表平穩。關鍵在於：這些支出有相當部分不是為了風險管理，而是為了會計呈現。理解這一點，才能理解避險比率下降不必然等於風險升高。

新制攤銷法解除的正是這個壓力。持有至到期且未指定避險的外幣債務工具，其未實現兌換差額得依剩餘存續期間逐年攤銷認列。但若只做這一項，而沒有相應的準備金與資本留存機制，降低避險後所節省的部分成本可能反映在盈餘上，甚至經由股利流出公司，因此必須搭配第二層防線。同時，新制強化外匯準備金與特別盈餘公積機制，固定準備金仍須按國外投資淨曝險部位每月提存；並針對避險比率相對於歷史基準下降的幅度，另行提列特別盈餘公積，明文限制不得發放現金股利。邏輯很清楚，把原本要付給交易對手、一去不回的費用，轉換成留在資產負債表上的緩衝與資本。

「只是延後、沒有消除風險」這個評論，忽視了沒有人主張會計規定能消除匯率風險。匯率風險的根源是資產與負債的幣別不對稱，是台灣資本市場深度不足與壽險業長期經營需求之間的結構矛盾，任何會計規定都改變不了。改革要處理的，是不要讓會計規定逼出過度避險。

而且延後認列並不免費。未攤銷的部分會掛在帳上，成為未來逐年侵蝕獲利的隱形負擔；債券如果在到期前處分，未攤銷金額還要一次認列，反而讓資產配置更僵化。這項機制有真實的代價，而代價本身也構成一種紀律。

國際媒體報導的數字解讀亦值得商榷。例如把累積避險成本與同期產業淨利相比，得出「賺的錢都被避險吃掉」的結論；但淨利本就是扣除避險成本後的數字，兩者不是相減關係，這樣的對比構成重複計算。另外，報導引用的避險比率採既有統計口徑，而外價金應注意事項今年修正後，主管機關公布已改採另一套定義，分母的扣除項不同，數值自然也不同。這無關對錯，而是兩套定義並存的過渡現象，引用時必須標明，否則容易誤判趨勢。

那麼，真正值得追問的是什麼？

第一，省下來的避險支出是否真的留在公司內部。這是成敗關鍵，而且可以驗證：只要比對準備金與特別盈餘公積的餘額變化，與避險支出的減少幅度是否相稱，答案就會浮現。

第二，幣別錯配本身有沒有縮小。準備金終究是治標，治本的途徑只有兩條。一是擴大外幣保單，讓資產負債同幣別，這是最直接的自然避險；二是增加國內長天期資產配置，但這已超出保險監理機關的單一權責。值得注意的是，金管會今年已新增幣別配置指標，要求業者訂定年度目標並提出改善計畫，這一塊報導完全沒有提及。

第三，也是最須誠實面對的：這套制度尚未經歷完整景氣與匯率循環的壓力測試。真正的考驗，仍要看下一次新台幣出現快速、大幅升值時，攤銷機制、準備金與壽險業資本能否承受衝擊。

國際媒體報導預設改革的目的是消除風險。實際上，這套制度想解決的是更具體的問題：不要讓會計規定逼著業者，用真金白銀去買一份財報上的短暫平靜。至於幣別錯配這個更根本的課題，需要的是資本市場結構的改變，不是會計準則的修訂。把兩件事分開看，討論才會有進展。