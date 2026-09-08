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聯合報黑白集／賴總統的誇獎

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即將卸任的高雄市長<a href='/search/tagging/2/陳其邁' rel='陳其邁' data-rel='/2/114801' class='tag'><strong>陳其邁</strong></a>。聯合報系資料照
即將卸任的高雄市長陳其邁。聯合報系資料照

賴總統大讚陳其邁的市政成績，還說自己「不隨便誇獎人」，被他誇做得好「是一件不容易的事」。賴清德也許稍微健忘了點，事實上，他誇過的人還真不少。只不過，被誇者的表現，未必像他講的那樣。

賴總統用「和我一樣是五星市長」誇陳其邁，但上一個獲得類似讚譽的，是前海基會董事長鄭文燦。除了「五星級表現」，賴總統還說鄭文燦「善於協調、調和鼎鼐」。接任賴總統擔任台南市長的黃偉哲，也是「重點誇獎戶」，說他是「綠色執政、品質保證」。

縣市長之外，獲得賴清德誇獎過最廣為人知的例子，莫過於被他譽為「民進黨孟嘗君」的吳乃仁。不僅如此，賴清德還以自己的政治生命，為其清白背書。前立委陳柏惟，被賴總統形容是「有智慧、有勇氣、有戰鬥力」；前綠委陳歐珀則被說是「守護宜蘭的重要力量」。

但這些誇獎過後，全部都大翻車。鄭文燦出任海基會董事長一個月，就因收賄下台；黃偉哲主政期間，弊案連連。吳乃仁賤賣台糖土地遭判刑，仍積欠一・七億。陳柏惟是目前唯一一個被罷免的立委，陳歐珀則是收賄護航詐團，被重判十六年。

由此看來，賴總統自稱「不常誇獎人」，不僅言過其實，且只要「顏色對了」就可獲盛讚。但以其誇獎翻車的頻率看，剛剛獲得大讚的陳其邁，還是小心為上。

社論 賴清德 陳其邁

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