經濟日報社論／11%的繁榮，誰的繁榮？

台灣今年上半年經濟成長率高達14.15%，主計總處並預估全年經濟成長率可達11.05%，有望寫下近40年來最亮眼的表現。對成熟經濟體而言，兩位數成長極為罕見；而人均GDP也預估將突破4萬5,000美元，顯示整體經濟規模與所得水準同步攀升。

出口表現更為驚人。今年前七個月累計出口達4,919.5億美元，較去年同期大增44.7%。從GDP、出口、股市到企業投資，台灣經濟正處於罕見榮景。

然而，如此強勁的經濟成長，為什麼並非所有企業與民眾都有同樣強烈的繁榮感？答案就在於台灣正逐漸形成「雙速經濟」。

這波成長核心幾乎都指向AI。全球人工智慧、雲端運算與資料中心投資快速增加，帶動台灣半導體、先進封裝、AI伺服器及相關供應鏈訂單大幅成長。第1季電子零組件業投資達5,453億元，占整體製造業投資77.9%，顯示投資高度集中於電子產業。

產業差距更加明顯。今年上半年電子零組件製造業生產年增20.81%，電腦、電子產品及光學製品業更大幅成長81.85%；但同一期間，化學材料及肥料業年減7.51%、紡織業年減5.39%、塑膠製品業年減2.62%，家具業也衰退5.15%。顯示這波經濟成長高度集中於AI與資訊電子產業，傳統產業的復甦力道仍明顯落後。

因此，台灣並非所有產業同步高速成長，而是AI相關產業快速向前衝，部分傳統產業仍面對中國大陸過剩產能、國際競爭、關稅、匯率及需求疲弱等壓力。這也說明漂亮的總體經濟數字，與不少民眾實際感受之間仍存在落差。

台灣的雙速經濟，已不只存在於產業之間，也逐漸反映在所得分配上。薪資雖然持續增加，但增幅仍明顯低於GDP。特別是2026年上半年經常性薪資低於平均數的受僱員工比率首度突破七成，創下歷史新高，反映台灣薪資分布日益分化。一方面，AI與科技業高薪族群持續拉高整體平均薪資；另一方面，大量受僱者的薪資仍落在平均水準以下。平均薪資持續上升，未必代表大多數人的收入同步改善。

當高生產力、高所得產業的薪資成長明顯高於其他產業時，總體經濟亮眼表現與多數受薪階級的實際感受之間，就會形成更大的落差。這正是台灣「雙速經濟」的另一面：不只是產業發展速度不同，所得成長速度也正逐漸分化。

問題因此不在於台灣經濟好不好，而是這一波成長究竟有多大的擴散效果？過去台灣經濟成長常可透過製造業訂單帶動中小企業、就業與薪資；但AI具有高度資本密集、技術密集特性，一座先進晶圓廠可以創造龐大產值，卻不一定能以相同比例增加就業。因此，即使GDP高速成長，成果也未必會流向所有產業及受薪階級。

這正是台灣下一階段的重要課題。政府不能只聚焦在如何讓AI產業繼續成長，更要讓AI紅利向外擴散。首先，須協助傳統產業與中小企業導入AI、數位化與自動化，提高生產力；其次，則要讓台灣的AI優勢延伸到機械、醫療、金融、物流、零售、農業與專業服務業，使AI由「出口產品」進一步成為「整體經濟的生產力工具」。

更重要的是人才與所得。當AI紅利更多集中於資本與高階技術人才，所得差距可能進一步擴大。因此，教育、職訓與在職轉型也應納入AI政策，讓更多產業與勞工都能分享到AI帶來的生產力與薪資成長。

真正成功的AI經濟，不是只有晶片賣得更多、科技公司市值更高，而是讓更多企業提高生產力、更多勞工分享到所得成長，也讓非科技產業找到新的競爭力。

11%的經濟成長值得慶祝，但真正重要的，是這波成長能不能從少數產業與高所得者，擴散到更多企業、勞工與家庭。

這才是AI時代台灣最迫切需要回答的問題。