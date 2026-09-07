聯合報社論／欣興案凸顯非紅代價，台灣要有產業盤算

欣興電子涉洗產地，日前遭檢調搜索。聯合報系資料照

印刷電路板（ＰＣＢ）大廠欣興電子日前遭檢調搜索。檢調懷疑欣興電子將在中國大陸生產的ＰＣＢ運回台灣後，涉嫌直接換貼「台灣製造」標籤，觸及「洗產地」與美國要求降低中國供應鏈依賴的敏感雷區，並引發電子業對「跨國接力生產」定義的恐慌。表面上看，這是一起產地標示爭議；往深一層看，是台灣電子產業在美中競爭與全球供應鏈重組下，遲早必須面對的一道考題。

欣興事件凸顯台灣電子業在美中博弈與產地規範交錯下的轉型風險，台灣應該力求避免「美國要求、台灣埋單」。台灣接單、大陸製造、再運回台灣進行後段加工如測試、包裝，是台灣電子業行之有年的生產模式。企業如果要符合客戶的非紅要求，就得重新在台灣、泰國、越南或其他地區建廠；同時為了維持原有市場，又不能立刻放棄大陸產能。結果就是形成最昂貴的「雙軌制」，即大陸的廠不能立即關閉，新的非紅產線又必須重新投資。

更麻煩的是，供應鏈搬到東南亞，不代表「中國因素」就此消失。大陸製造業經過數十年累積，早已形成龐大的材料、零組件、設備與人才體系。台灣企業把最後一道組裝線搬到越南或泰國，並不意謂整條供應鏈就完全與大陸切割。如果美國對供應鏈來源追查得更深，企業還將面對更嚴格的產地及供應鏈認定。台灣必須思考未來美方對供應鏈政策恐不斷擴大的連鎖效應。

這起以欣興事件為核心的產地爭議，延伸到美國科技與供應鏈政策，以及台商向東南亞重新配置產能的趨勢，對科技產業帶來結構性轉變的深遠影響。其核心意義是效率時代面臨安全成本。過去數十年「利潤與效率至上」的全球化模式勢必調整。企業必須準備更完整的製程、原料來源及供應鏈證明，以因應國際客戶與主管機關的查核，否則就可能面臨訂單流失、關稅增加，甚至市場准入的風險。

其實質影響則是產業結構的質變與陣痛。對台灣科技業及全球供應鏈造成至少三大衝擊，包括：一、部分台廠必須在大陸既有產能之外，重新於台灣或東南亞投資新的生產基地，不只增加資本支出，且因生產成本不同導致毛利率面臨保衛戰；二、營運成本居高不下，台灣在土地、人力等生產要素上有其限制，東南亞則有供應鏈重新整合及跨國物流等成本；三、成本轉嫁客戶的拉鋸戰。當供應鏈安全成為客戶要求，新增的合規、認證、產能配置及物流成本，最終都可能透過價格反映，但還要看客戶是否接受。

政府既要配合美國的供應鏈安全戰略，就必須同時替台灣產業爭取合理的轉型空間，協助企業建立完整的產地履歷、製程認證與供應鏈追蹤制度，清楚告訴企業哪些產品屬於高度敏感項目、哪些原料可以使用、哪些製程必須移出大陸，以及在台灣完成什麼程度的加工才符合原產地規定。例如對高階ＡＩ、軍工、關鍵基礎建設等敏感產品，可採取更嚴格的供應鏈要求；但一般消費電子與中低階零組件，則應該依照實際風險與國際貿易規則處理，不宜用同一把尺衡量所有產業。

企業不能心存僥倖，否則失去的信任很難挽回。政府也必須替企業與美國談判，不是只把美國的要求翻譯成對台灣企業的命令。如果美方希望台灣供應鏈更安全，就應該讓台灣企業知道安全標準究竟在哪裡；如果美國要求企業承擔「去中化」成本，也要考慮產業轉型所需要的時間與空間。總之，台灣不能沒有自己的產業盤算。