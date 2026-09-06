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聯合報黑白集／中科院出包的三層憂懼

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/中科院' rel='中科院' data-rel='/2/137645' class='tag'><strong>中科院</strong></a>傳出官網疑遭<a href='/search/tagging/2/駭客' rel='駭客' data-rel='/2/104701' class='tag'><strong>駭客</strong></a>入侵，但中科院也發出新聞否認遭駭客入侵，稱「應非外力侵入性惡意修改程式之駭侵行為，屬Agent工具使用分級權限設定未臻完善」。 圖／截自中科院網站
中科院傳出官網疑遭駭客入侵，但中科院也發出新聞否認遭駭客入侵，稱「應非外力侵入性惡意修改程式之駭侵行為，屬Agent工具使用分級權限設定未臻完善」。 圖／截自中科院網站

就在賴政府不滿足於立院三讀通過的七千八百億國防特別預算，打算再追加國防預算之際，中科院竟傳官網疑遭駭客入侵。無論是中科院初查的「ＡＩ越權」，或是數發部打臉中科院的「遭外部暴力破解」，都足以讓國人為賴政府維護國安的能力感到憂懼。

憂懼之一是，行政院會日前才通過六千億元追加預算，在近一千五百億元國防預算中，金額最大的是兩項總額六四五億元的「機密計畫」，外界推測其中即包括「ＡＩ輔助決策系統」。若中科院出包原因真是「ＡＩ自行破解、跨越權限」所致，試問賴政府又如何確保未來建置的「ＡＩ輔助決策系統」，不會擅作主張引發台海烽火，或槍口對內自主攻擊？

憂懼之二是，中科院重要性非比尋常，其業務包括：研發國防科技及主要武器裝備、建構自主國防力量、滿足國軍作戰需求等。雖然中科院說明，是原程式開發商內藏隱蔽排程管理介面遭境外ＩＰ破解，並稱清查後並無其他資訊外洩；但為何境外攻擊只入侵最無關緊要的採購網，卻彷彿對台灣尖端武器科研成果不屑一顧？

以上兩層憂懼終究屬於資安技術層面，仍有「補破網」的可能。但若竟是中科院遭駭卻刻意隱瞞，或內部出包卻卸責廠商，甚或推給境外勢力藉以換取「抗中ＫＰＩ」，這才是國人更大的憂懼！

社論 黑白集 中科院 國防預算 國防特別預算 AI 駭客

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