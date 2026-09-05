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聯合報黑白集／天坑，習慣了嗎？

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>市楠梓區芎林路2日出現坑洞，市府正灌漿回填中。 圖／高雄市議員白喬茵提供
高雄市楠梓區芎林路2日出現坑洞，市府正灌漿回填中。 圖／高雄市議員白喬茵提供

高雄市素為人知的特色是「演唱會經濟」，一年舉辦上百場演出，帶進上百萬人潮，創造數十億元產值。但高雄最近出現另一項新「特產」，它是「天坑」，數量之多、規模之大皆讓其他縣市望塵莫及。

能夠被稱為「天坑」的，絕非泛泛之輩。九月到昨天才短短四天，高雄每天都有新天坑問世：一日大寮會昭街路面下陷十公尺；二日在楠梓芎林路則破出一個長十公尺的超級天坑，大到網友以為是ＡＩ合成。三日在燕巢紅山巷，剛搶修過的路面又破出超長天坑，半條馬路直接消失。昨天在鳳山中山東路，砸出一個長寬三公尺、深二公尺的「深水天坑」。

每日一坑也許不稀奇，但有時是公車一靠站地面就坍陷；有時是轎車前輪剛過，後輪就被天坑卡住；有時連前來搶救的怪手，都整台倒退嚕掉進洞裡。這種道路上的不定時炸彈，民眾怎能不提心吊膽？人們可以接受「豪雨掏空路基」的說法，但天坑多到這種地步，且幾乎無處不在，大家當然要懷疑市政建設是不是太草率、又不好好維修。

因二○一八年五千天坑之鑑，高雄市府現在對天坑數量祕而不宣，不再公布。對此，網民借用「薛丁格之貓」一語，嘲諷天坑是「薛丁格的祕密」。意思是，市民看得到天坑，但只要市府不說數字，便能當它不存在。對天坑，是習慣就好嗎？

社論 黑白集 天坑 高雄 陳其邁

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