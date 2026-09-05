經濟日報社論／地緣經濟重塑全球化新秩序

近年來國際局勢的急劇變化，已經徹底改寫發展邏輯。世界秩序正經歷冷戰結束以來最深刻的一次重組。過去數十年間，人們普遍相信全球化能夠降低衝突風險，國家之間透過自由貿易、投資往來與供應鏈整合，形成彼此依存、互利共榮的經濟關係。然而今天的「地緣政治」與「地緣經濟」的界線愈來愈模糊。

經濟不再只是追求市場與利潤的活動，而是國家戰略的重要工具；貿易、金融、科技乃至能源，都被賦予維護國家安全與提升戰略競爭力的功能。經濟相互依存不再必然帶來和平，反而可能成為施壓、制裁與博弈的重要手段。

企業在布局生產基地時，不再只考慮成本最低或效率最高，而必須優先思考供應鏈是否安全、是否容易受到政治衝突影響，以及是否可能遭遇出口管制或技術限制。因此，韌性的重要性快速上升，企業與政府不再單純追求效率最大化，而是在效率、安全與韌性之間重新尋找平衡。

以半導體產業為例，過去晶片製造高度集中於少數地區，被視為全球分工成功的典範。然而，近年來各國紛紛投入鉅額補貼，希望建立本土製造能力，目的已不只是追求成本效益，更在於降低供應中斷風險、強化科技自主與國家安全。另一方面，金融工具也逐漸武器化。國際支付系統、美元結算體系、外匯儲備資產乃至跨境投資管制，都可能成為外交與戰略競爭的工具。當經濟活動與國家利益高度綁定時，每一項商業決策背後，都可能涉及政治風險。

對大國而言，這是一場綜合國力的競賽；但對中小國家而言，卻是前所未有的生存考驗。然而，中小國家並非毫無作為。歷史經驗顯示，中小國家未必要成為大國競逐下的被動棋子，只要善用制度、多邊合作與外交智慧，仍然可以創造相當大的戰略空間。國際政治從來不是單純的強權遊戲，規則、合作與互信同樣具有力量。

中小國家的首要任務，不是幻想可以完全置身事外，而是在維持自主性的同時，建立更廣泛、更穩固的合作網絡。透過區域合作機制、自由貿易協定、多邊經濟平台以及共同制定國際規則，可以降低對單一市場或單一大國的依賴，提高自身抗風險能力。當多個中小國家形成共同利益時，也能在國際談判中累積更大的集體影響力。

當全球供應鏈加速重組，各國都希望尋找政治穩定、法治健全、基礎建設完善且具有人才優勢的合作夥伴。誰能提供可靠、安全且高附加價值的投資環境，誰就有機會成為新一輪全球供應鏈布局的重要節點。地緣經濟並不意味全球化的終結，而是全球化進入新的階段。未來世界會在開放與安全之間尋求新的平衡。如何兼顧經濟效率與國家安全，將成為各國政府最重要的治理課題。

可以預見，未來十年至20年，科技競爭、能源安全、人工智慧、半導體、生物科技、關鍵礦產與數位基礎建設，都將成為地緣經濟競逐的新焦點。衡量一國競爭力，已不能只看GDP規模，而要同時觀察制度韌性、科技能力、產業基礎以及外交協調能力。

思考未來世界運轉的思維，安全與發展、政治與經濟、合作與競爭，將長期交織並存。對中小國家而言，最大的風險不是身處大國競爭之間，而是缺乏清晰的戰略定位與足夠的應變能力。唯有堅持開放合作、強化區域連結、提升自身實力，並善用多邊制度維護共同利益，才能掌握更多主動權。

未來的國際競爭，不只是強權之間的較量，更是各國如何在風險與機遇之間取得平衡的智慧考驗。唯有建立更具韌性的經濟體系、更成熟的外交布局以及更廣泛的國際合作，中小國家才能在地緣政治與地緣經濟交錯的新時代中，不僅生存下來，更能尋求持續發展與長遠繁榮。